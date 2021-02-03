SpaceX火箭垂直降落測試失敗 爆炸化為火球

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（法新社華盛頓2日電） 美國太空探索科技公司（SpaceX）盼望有朝一日用來將人類送上火星的火箭，其原型今天在德州完成試飛後，在嘗試垂直降落時爆炸化為火球。

這是SpaceX重型運載火箭「星艦」（Starship）繼上一個原型於去年12月降落爆炸後，第2次發生這種事故。

SpaceX首席整合工程師印斯布拉克（John Insprucker）在網路轉播中說：「我們進行了另一場很棒的試飛，只是必須多花點心力在降落方面。」

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）今天反常地沒有在社群媒體發聲，他昨晚宣布他要「暫離推特（Twitter）一陣子」。

這枚不鏽鋼星艦「序號9」（Serial Number 9, SN9）火箭，不到一天前甫獲美國聯邦航空總署（FAA）批准在德州波卡契卡（Boca Chica）發射升空。

火箭在當地時間下午約2時35分順利起飛，在抵達10公里高度時逐漸熄掉發動機，接着在水平「機腹着陸」位置執行一系列測試動作。

但當火箭試圖導回垂直位置、準備降落，開始出現問題。轉播畫面顯示，火箭速度太快且角度不對。

火箭轟然一聲墜地，隨即爆炸化為亮橘色的火焰與塵霧，所幸火勢沒有擴散。

SpaceX架設在附近發射台的星艦「序號10」（SN10 ）火箭原型看來並沒有受損。

印斯布拉克正面看待這次降落失敗事件。他說，這次飛行展示SpaceX「有能力將發動機轉換為著陸燃料槽」，除此之外，「火箭以亞音速重返大氣層的過程，一如我們去年12月所見的一樣又棒又穩定，因此我們取得許多關於襟翼控制的有用數據」。

印斯布拉克又說，SpaceX打算在「近期」展開下一次發射行動。

© 2021 AFP