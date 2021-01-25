SpaceX火箭載運衛星締造新紀錄

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（法新社邁阿密24日電） 太空探索科技公司（SpaceX）表示，他們今天使用獵鷹9號火箭（Falcon 9）運載數量破紀錄的人造衛星升空。

在因天候不佳延遲24小時發射後，火箭成功於格林威治時間（GMT）15時（台灣時間24日晚間11時）從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空。

SpaceX的製造主管特蘭（Andy Tran）在一段火箭發射影片里提及，獵鷹9號裝載133顆商用和政府「衛星」，另有10顆SpaceX自家的衛星。

特蘭說：「這刷新單一任務運載最多衛星紀錄。」

SpaceX使用獵鷹9號火箭執行「共乘」（Rideshare ）計畫，供其他企業及各國政府透過付款給這間馬斯克（Elon Musk）旗下的公司，幫忙將衛星送上太空。

SpaceX在一連串的推文中表示，全部143顆衛星已全數進入軌道。

SpaceX致力發送數千顆小型衛星到鄰近地球的太空，以組建名為「星鏈」（Starlink）的全球寬頻系統。

科學家對地球附近已被塞入為數不少的人造衛星表達擔憂。SpaceX說，他們將衛星設計成幾年內就能於落入大氣層時燒毀的形式。

© 2021 AFP