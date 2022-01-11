Take-Two收購農場鄉村開發商Zynga 出價127億美元

（法新社紐約10日電） 俠盜獵車手（Grand Theft Auto）電玩開發商Take-Two今天表示，將以127億美元，買下手機遊戲「農場鄉村」（FarmVille）開發商Zynga，以擴大手游市場版圖。

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這宗交易將創下電玩產業最大合併案，一旦雙方合並將創造一家市值近300億美元的電玩大廠，版圖橫跨電玩主機、個人電腦和行動裝置等，就在手遊人口日益攀升之際。

在這宗交易中，Take-Two提出以相當於每股9.86美元的價格收購Zynga，較Zynga的7日收盤價溢價64%。涵蓋債務，這起交易金額達127億美元。

Take-Two宣布這宗交易的時間點，就在該公司計畫推出更多旗下遊戲手機版，當中包括碧血狂殺（Red Dead Redemption）和NBA2K。

Take-Two這宗交易的目的也希望能擴大在美國和西歐等核心市場以外的成長。Take-Two表示，Zynga的遊戲玩家遍布超過175個國家。

總部設於紐約的Take-Two上一會計年度營收達34億美元，員工近5100人；Zynga總部則位於洛杉磯，營收達20億美元，員工約3000人。

© 2022 AFP