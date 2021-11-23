Theranos創辦人出庭駁詐騙 辯研究人員看好技術

（法新社聖荷西22日電） 美國前生技業明星霍姆斯詐騙案續開庭，她在庭上說，研究人員給她的回饋意見，使她對自家公司Theranos的滴血驗病技術深信不疑，正面回擊檢方稱她隱瞞技術缺失來詐財的指控。

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霍姆斯（Elizabeth Holmes）創辦的矽谷公司Theranos一度炙手可熱，但在其檢驗儀器未能帶來保證的效果後，公司倒閉，霍姆斯也被控詐騙投資人。若罪名成立，她可能入獄服刑。

霍姆斯今天在加州聖荷西法院答辯時，援引研究人員提供的回饋意見為例，說Theranos的技術充滿希望。她表示：「我得到的重點是，我們這個系統達到了設計的目標。」

霍姆斯描述Theranos如何研發出一台桌上型機器，使用機器人技術、軟體和感測器就能對小量血液樣本進行醫療檢測，所需血量只須紮指頭即足夠。她並將收到的正面回饋電郵提作證物。

霍姆斯告訴陪審團，就她了解，研發中的Theranos機器系列4「可進行各種血液檢測」。

霍姆斯自19日開始出庭答辯，她將自己描繪為一位堅定的創新者，為了追求理想花費積蓄，並從一所精英學校輟學。

2003年時，年僅19歲的霍姆斯創立Theranos，其後並打包票會推出自助驗血機器，只需幾滴血就能以低廉價格進行各種分析。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）

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