TikTok傳將發生校園槍擊案 美FBI稱無可信威脅

（法新社華盛頓17日電） 短影音平台TikTok出現美國校園可能會爆發槍擊案的傳聞，美國今天提高警戒嚴防校園暴力情事，不過聯邦調查局（FBI）表示沒有發現可信威脅。

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美國一所高中最近才發生槍擊案，一些已處於警戒狀態的學校向家長發出警訊並加強維安，還有幾個學區取消整天課程。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在推特（Twitter）上表示：「社群媒體上流傳有校園暴力情事的威脅，白宮與聯邦執法機關持續密切關注。」

TikTok表示，據報有影片在討論接下來將發生校園槍擊案，TikTok已在配合執法機關調查，但「沒有發現任何可信威脅」。

TikTok說：「地方有關當局、FBI與國土安全部已證實沒有可信威脅，因此我們正着手移除危言聳聽的警告，這些內容違反TikTok的錯誤訊息政策。」

TikTok又說：「如果我們確實發現有人在我們的平台宣揚暴力，我們將移除內容並通報執法當局。」

FBI表示已在檢視據稱的威脅消息，美國國土安全部發推文說，「沒有任何情資指出校園面臨任何具體、可信的威脅」。

不到3周前，美國才發生最新一起校園槍擊案，密西根州牛津高中（Oxford High School）有4名學生命喪槍下，因此學校行政人員無不迅速回應TikTok上的謠言。

華府一所學校今早通知家長：「有消息傳出，今天可能會發生校園攻擊案。政府與哥倫比亞特區警察清楚此事並密切關注。」

賓州賓斯伯里學區（Pennsbury School District）通知家長，他們「不認為槍擊威脅可信」，但仍將加派警力進駐。

莎琪說：「今天再度提醒了我們，有多少小孩與家長活在校園槍擊或暴力的恐懼之中，這無法令人接受。」

© 2021 AFP