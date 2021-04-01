TikTok同意控管上傳內容 巴基斯坦二度解禁

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（法新社巴基斯坦白夏瓦1日電） 巴基斯坦今天解除中國短影音分享應用程式（app）TikTok第二度遭受的封鎖令，因對方再度提議控管上傳內容。TikTok原本因平台流傳「違反倫理道德」內容被禁。

巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）的一個法院3月命令巴基斯坦電信總局（Pakistan Telecommunication Authority）將TikTok封鎖，理由是平台上流傳的影片內容違反巴基斯坦高度保守的道德價值。

TikTok在巴基斯坦年輕人間相當流行，尤其在鄉間。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的顧問之一曾責怪TikTok促進對年輕女孩的「剝削、物化和性化」。

巴基斯坦電信總局的律師梅蘇德（Jahanzeb Mehsud）今天告訴法新社：「TikTok已向我們保證將過濾和管制內容。」

TikTok去年10月在巴基斯坦首度短暫遭禁，當時他們也同意事後會控管上傳內容。TikTok今天對這次解禁消息表示歡迎。

巴基斯坦政府對網路、平面媒體和電子媒體的廣泛言論審查和控制，長期以來受到言論自由倡議者的批評。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP