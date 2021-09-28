TikTok：全球每月活躍用戶突破10億人

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（法新社紐約27日電） 中國字節跳動（ByteDance）旗下的短影音分享應用程式TikTok今天表示，TikTok每個月的活躍用戶達到10億人，推出短短4年人氣大幅成長。

法新社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，TikTok已經廣受歡迎；疫情爆發後，封城措施、學校停課、遠距通訊的盛行，都讓TikTok人氣扶搖直上。

TikTok平台用戶人數已自上一次2020年7月的通報數字增加了超過3億以上。

TikTok最初讓用戶錄製15秒短影音，今年7月初把長度延長至3分鐘，以吸引更大觀眾群，並和影音分享平台YouTube一較高下。

YouTube每月活躍用戶人數已於2020年達到23億人，遠高於TikTok，但仍於今年7月中旬在全球100多國推出可與TikTok抗衡的短版影片服務Shorts。

如今TikTok尋求將平台流量貨幣化，欲透過用戶增加來想辦法開始獲利，這部分是TikTok早期遲遲未做的。

TikTok去年加速進入廣告市場，並於今年8月底推出新功能，讓用戶直接向內容創作者購買在平台上所提供的商品。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP