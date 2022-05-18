UFO聽證 美國防部：過去20年通報件數變多

（法新社華盛頓17日電） 美國國防情報官員今天在半世紀來的首場「不明飛行物」（UFO）聽證會表示，過去20年UFO事件通報增加。

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美國海軍情報局副局長布瑞（Scott Bray）在聽證會表示，「2000年代初期以來，我們在軍方管制訓練區、訓練場以及其他指定空域所看到的未授權及/或不明飛行物數量，有增無減。」

布瑞說，數量上升原因有二，一是美軍致力「消弭通報這類發現及遭遇的污名」，二是科技進步。

但他表示，「任務小組沒有找到物質、也沒偵測到射氣足以顯示這有任何地球以外的源頭」。

布瑞也沒把話說死，「我們並不去假設這到底是什麼，或不是什麼。」

2021年6月，美國情報單位在外界期盼已久的報告中已宣稱，沒有證據顯示空中出現外星人，但承認多達數十件美軍飛行員通報的異象無法解釋。

有些或許是無人機或鳥類在美軍雷達系統造成的混淆，有些則可能出自於諸如中國或俄羅斯等其他強權在測試軍事設備或科技。

美國軍方和情報單位的主要關注，在於釐清這些空中現象是否與不利美國的威脅有關。

主持這場聽證會的民主黨籍印第安納州聯邦眾議員卡森（Andre Carson）說：「不明空中現象有可能是國安威脅，有必要以國安威脅視之。」

© 2022 AFP