UN氣候變遷報告出爐 歐美呼籲立刻行動

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（法新社巴黎9日電） 聯合國機構「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）今天公布報告，顯示全球氣溫上升速度快過預期，歐洲各國官員紛紛呼籲全球攜手，立刻採取行動，共同對抗氣候變遷。

「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在報告中表示，「巴黎協定」 （Paris Agreement）設定目標，要使全球升溫限制在攝氏1.5度以內，但這項目標大約在2030年左右就會被打破，比「政府間氣候變遷問題小組」在3年前推估的要快上10年。

德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）隨後表示，這份報告顯示，拯救地球的時間正在流逝，呼籲國際社群合力對抗氣候變遷。

他表示：「報告清楚點明，當今的我們無法逃避許多氣候變遷造成的後果，我們只能儘可能準備並適應它們。」意指7月侵襲德國的致命洪水，就是全球暖化導致的結果。

歐盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）在推特發文表示，目前仍有時間阻止「失控的氣候變遷」，但全世界必須實施零碳排政策。

他說：「現在阻止浪潮，預防失控的氣候變遷還不晚，但我們現在必須果斷行動，齊心合力。」

他強調歐盟正在推動上月揭曉的氣候計畫，目標是擺脫對化石燃料的依賴，在2050年前達到凈零碳排目標。

提孟思推文說：「但這是一場全球危機：要守住攝氏1.5度升溫目標，需要全世界凈零碳排，並更快制定相關政策，以達成目標。」

他表示：「全世界必須在COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議）喊出『夠了！』。」COP26將在今年11月召開。

他表示：「這份氣候報告顯示出必須立刻採取行動，對抗氣候危機的急迫性。」

即將主辦COP26的英國表示，報告稱攝氏1.5度升溫目標將在2030年左右被打破，這是一項「很嚴重的警告…顯示人類活動正在以令人震驚的速度損害這顆星球。」

英國首相強生（Boris Johnson）表示，這份報告「發人深省」，並呼籲全球儘快採取行動，因為「很顯然接下來的10年是拯救地球未來的關鍵時刻」。

他表示：「在11月於格拉斯哥召開關鍵的COP26會議之前，我希望今天的報告會是一記提醒全世界必須立刻採取行動的警鐘。」

他也表示英國正在「領先眾人，過去20年間，英國是20國集團（G20）國家當中減碳速度最快的國家」。

美國總統拜登的氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）則表示：「IPCC的報告內容很直白，氣候變遷帶來的影響從極端高溫、野火、暴雨到洪水，都只會持續強化，除非我們替自己和下一代選擇另一條道路。」

他表示：「全世界現在需要的是實際行動。所有主要經濟體在這關鍵的10年必須承諾採取積極行動，對抗氣候變遷。」

© 2021 AFP