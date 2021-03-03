UN特使：緬軍鎮壓釀38死 政變後「最血腥」的一天

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社仰光3日電） 緬甸維安部隊今天對抗議者開火，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）表示共有38人喪生，是緬甸軍方上月發動政變後「最血腥」的一天。

緬甸軍方2月1日推翻文人領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府並拘禁她，終結緬甸十年來的民主實驗。隨後緬甸社會持續動蕩，每天都有大型抗議。

目前各國正加強施壓力道，西方強權一再對緬甸將領祭出制裁，英國也要求於5日召開聯合國安全理事會會議。然而軍政府忽視全球譴責，反而以更大的力道回應人民抗爭。

聯合國緬甸事務特使柏其納今天告訴記者：「光是今天就有38人死亡。」

她還說，自軍方接管政府以來，死亡人數已超過50 人，還有更多人受傷。

柏其納指出：「今天是發生政變以來最血腥的一天。」但她未提供各地死亡人數等進一步細節。

柏其納要求聯合國對緬甸軍事將領採取「非常強硬的措施」，還說自己與軍方溝通時，軍方並不理會制裁威脅。

法新社稍早記錄到緬甸各地今天至少17死，其中薩加因（Sagaing）的蒙育瓦鎮（Monywa）至少7死。

© 2021 AFP