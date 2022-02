(法新社紐約聯合國總部5日電) 聯合國表示,秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)今天告訴北京領導人,希望當局允許聯合國人權事務高級專員巴舍萊到中國進行「可信的」訪問,包括停留新疆。

根據聯合國提供的會談內容,古特瑞斯在北京冬季奧運場邊與中國國家主席習近平和外交部長王毅會面時,對兩人「表示,期望聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR)與中國當局的接觸,能促成人權事務高級專員到中國進行可信的訪問,包括新疆」。

中國新華社發出的會談新聞並未提及人權議題。

