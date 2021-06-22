UN：人權狀況正經歷有生以來最嚴重倒退

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（法新社日內瓦21日電） 聯合國人權首長今天呼籲各方協力採取行動，以助扭轉數十年來最嚴重的全球人權惡化情況；她特別提及中國、俄羅斯、衣索比亞等國局勢。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在聯合國人權理事會（Human Rights Council）第47屆會議開幕時表示：「為扭轉我們生平最嚴重且廣泛的人權倒退狀況，我們需要改變生活的願景與一致行動。」

這場線上會議將持續到7月13日，巴舍萊預料會在會上公布眾所期待的系統性種族歧視報告，以及針對緬甸、白俄羅斯、衣索比亞泰格瑞省（Tigray）的決議草案。

巴舍萊在開幕致詞時表示，泰格瑞省遭戰爭蹂躪，約35萬人飽受饑荒威脅、人權嚴重遭侵害的彙報讓她深感不安。她提及「法外處決、蠻橫逮捕與拘留、針對孩童與成人的性暴力」，還說她握有「可信報告」指出厄利垂亞軍人仍在這個區域作戰。

巴舍萊表示，衣索比亞其他地區還看到「讓人憂心的種族與部族致命暴力與流離失所事件」。

她呼籲國家對話，「軍隊持續部署不是持久解決方案」。

巴舍萊也哀嘆莫三比克最近遭到聖戰士暴力侵襲的狀況，她說，當地糧食不安全日益增加，「包括36萬4000名孩童在內，有近80萬人」被迫離開家園。

© 2021 AFP