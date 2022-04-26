UN：人類活動導致愈多災難發生 忽視恐陷入自我毀滅漩渦

（法新社日內瓦25日電） 聯合國發布報告指出，人類活動正在導致愈來愈多災難發生，忽視我們面臨的巨大風險，「正在讓人類陷入自我毀滅的漩渦」。

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聯合國減少災害風險辦公室（UN Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR）在全球評估報告中表示，過去20年來，全球每年發生350至500起中大型災難，預料這類事件未來將更加頻繁上演，到2030年前，全球每年可能發生多達560起災難，或每天1.5起，其中許多與天氣有關，例如火災和洪水，還有流行病或化學事故等危機，使數以百萬計人生活於危險之中。

報告說，氣候變遷正在導致更多極端天氣事件，未來料將更加頻繁地發生乾旱、極端氣溫和毀滅性洪災，而人類做出的決定過於狹隘，對潛在災害的風險過於樂觀，導致災難發生時措手不及。

報告還說，較容易發生自然災害的地區人口不斷增長，加劇了災害帶來的衝擊。

聯合國常務副秘書長穆罕默德（Amina J. Mohammed）在紐約聯合國總部發布這份報告時說：「這個世界必須付出更多努力，將災害風險納入我們的生活、建設和投資。」

穆罕默德在聲明中警告說，忽視我們面臨的巨大風險，「正在讓人類陷入自我毀滅的漩渦」，我們必須將集體的自滿情緒化為行動。

報告說，這些災害對開發中國家的影響尤為嚴重，這些國家平均每年損失1%的國內生產毛額（GDP），已開發國家則損失0.1至0.3%。

亞太地區蒙受的損失最為嚴重，平均每年因災害損失1.6%的GDP。

開發中國家的保險往往也不足。自1980年來，只有40%的災害相關損失獲得保險；報告指出，開發中國家的保險覆蓋率有時趨近於零。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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