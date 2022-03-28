UN：近390萬人逃離烏克蘭 約9成為婦孺

（法新社日內瓦28日電） 聯合國（UN）數據今天顯示，自俄羅斯軍隊1個月前入侵烏克蘭以來，已有近390萬人逃離烏克蘭，不過人潮移出速度持續放緩。

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聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）指出，已逃出國境的烏克蘭人達386萬2797人，比昨日數據多出4萬1748人，其中約9成是女性和孩童。

離境者中有220萬人逃到鄰國波蘭，逾50萬人入境羅馬尼亞，近30萬人則是進入俄國。

波蘭是歐洲聯盟（EU）國家，在難民危機爆發前，就有約150萬烏克蘭人寓居波蘭。

據信目前已有超過1000萬人逃離在烏克蘭的家園，相當於2月24日俄軍入侵前烏克蘭政府控制區域內逾1/4的人口。而在這1000多萬人中，近650萬人是在國內流離失所。

烏克蘭人民出逃是二戰過後歐洲最嚴重的難民危機。

聯合國兒童基金會（UNICEF）24日表示，被迫離開家園的烏克蘭孩童多達430萬人，而烏克蘭估計約有750萬孩童，等於一半以上的孩童被迫離家；其中約150萬孩童變成難民，另外250萬人則是在被戰火蹂躪的烏克蘭境內流離失所。

不過，雖然烏克蘭居住條件惡化，每日離境人數已減至低於10萬人，近幾天甚至少於5萬人。

上述數據不包括離開烏克蘭返鄉的鄰國公民。

© 2022 AFP