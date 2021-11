(法新社倫敦10日電) 曾獲奧斯卡最佳導演獎的「魔戒」導演彼得傑克森(Peter Jackson),將把他共同創立的視覺效果工作室威塔數位(Weta Digital)以160億美元出售給遊戲引擎開發商Unity。

總部位於美國舊金山的Unity表示,此收購案將「形塑元宇宙的未來」。元宇宙是一個社交3D空間,可以在裡面共享沉浸式體驗。

威塔數位曾參與「魔戒」(Lord of the Rings)和「阿凡達」(Avatar)等諸多知名電影的特效製作。Pokemon Go和「決勝時刻:Mobile」(Call of Duty: Mobile)等遊戲則是使用Unity的技術製作。

彼得傑克森在聲明中表示:「Unity和威塔數位可以一起為任何產業的藝術家開拓道路,他們可以利用這些極具創意的強大工具。」

根據協議,Unity將接管威塔數位的技術與工程資產,彼得傑克森則保有獨立電影特效公司WetaFX的多數股權。

