Volvo、Northvolt合作在歐洲蓋電池廠

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（法新社斯德哥爾摩21日電） 瑞典車廠富豪（Volvo）和瑞典電池新創公司Northvolt今天宣布，雙方將結合力量在歐洲建造一座電池新廠。因Volvo已設定目標，到了2030年將只販售純電動車。

Volvo和Northvolt表示，雙方將透過組成的合資企業來興建一座車用電池超級工廠（gigafactory），年產能最高可達到50GWh（百萬度，或十億瓦/小時），預計2026年投產。

這也將讓Volvo每年約可配備約80萬輛電動車。Volvo由中國吉利汽車持有。

歐洲電池產業目前雖仍十分仰賴亞洲製造，但一直持續努力加強自主。

根據歐洲運輸環境聯合會（European Federationfor Transport and Environment，T&E）本月發布的報告，歐洲目前有近40座超級工廠設廠計畫，合計年產能達1000GWh，建廠成本估計400億歐元（約新台幣1兆3280億元）。

根據聯合聲明，Volvo和Northvolt還計畫明年在瑞典開設一座研發中心，以開發「下一代、采最先進技術的電池和整合車輛技術」。

這項合夥行動，將有助Volvo在2025年底前達成半數銷售車輛是純電動車的目標，以及在2030年底前販售車輛全為純電動車。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP