WHA代表資格鬧雙包 緬甸遭WHO排除與會

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（法新社日內瓦26日電） 緬甸軍方2月1日發動政變後，世界衛生組織面臨了該承認誰是緬甸合法代表的難題，世衛組織成員國今天則選擇將緬甸排除在第74屆世界衛生大會之外。

緬甸軍方2月1日發動政變推翻民選文人政府後，第74屆世界衛生大會（World Health Assembly）收到遭罷黜文人當局與軍政府的請求，雙方都要求能代表緬甸參與世界衛生大會。

世衛組織（World Health Organization）一個負責確認國家代表資格的委員會，提案延遲決定由誰代表緬甸參加世界衛生大會，「待聯合國大會（United Nations General Assembly）指示」關於整個聯合國體系應如何看待這件事。

世衛組織成員國今早未經表決而批准通過的這項提案，意味目前「沒有人代表緬甸參加第74屆世界衛生大會」。

2月1日軍方發動政變以來，緬甸一直陷入動蕩之中，這起政變激起群眾幾乎每天都發起示威抗議和全國性的公民不服從運動。

緬甸一個人權觀察組織指出，在鎮壓異議人士的行動中，軍方已殺害超過800位平民。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）

© 2021 AFP