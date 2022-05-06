WHO估染疫喪命人數 印度不滿強烈抨擊

（法新社日內瓦5日電） 世界衛生組織估計印度與疫情相關死亡總人數，是印度官方數據10倍，今天招致印度強烈抨擊，稱那個數據存在缺陷。

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世界衛生組織（WHO）估計，自2020年以來，印度約475萬人死亡可能歸因於這場疫情危機，要不是直接感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而死，就是因為衛生系統或社會受疫情間接影響喪命。

這個數據落在330萬到650萬估計範圍之內，這讓全球因疫情而死的人有近1/3是在印度。

印度正式公布的數據，指2020年到2021年間，有48萬1000人因染COVID-19喪生。

在WHO公布那個數據後，印度就不斷反駁WHO的計算方式。

印度衛生與家庭福利部發布聲明，指責WHO的數據「未充分解決印度擔憂的問題」。

聲明中提到，鑒於「真實數據」的可獲得性，數學模型不應用來預設印度的超額死亡率。

印度表示，就國土幅員、多樣性和13億人口規模，意味着這種「一體適用」的統計方式不適合用在印度。

COVID-19的Delta變異病毒株於2020年10月在印度首度被發現，2021年4月時病例激增，成為印度最多人感染的病毒。

官方數據表示，印度近52萬5000人死於COVID-19，其中包含了今年病逝的人。

專家一直認為，真正的死亡人數比那高出數倍。

WHO數據分析和行動促進影響部門助理總幹事阿斯瑪（Samira Asma）表示，他們與印度進行了一系列磋商，並持續與印度的同事保持聯繫。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）

© 2022 AFP