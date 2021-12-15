WHO籲迅速行動 因應快速蔓延Omicron

（法新社日內瓦14日電） COVID-19變異株Omicron正以前所未見的速度蔓延，世界衛生組織（WHO）今天表示，各國應迅速採取行動，遏止病毒傳播，並保護自身的醫療衛生體系。 世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴記者，自從上月Omicron在非洲南部現蹤以來，已有77個國家通報境內出現這支新的、高度突變的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株。

廣告 繼續瀏覽後續

但他強調：「現實情況是，Omicron可能已存在於多數國家，只是還沒有被發現而已。」 他說：「Omicron正以我們過去未曾在其他變異株上看到的速度蔓延。」 同時，WHO專家馬哈穆德（Abdi Mahamud）在記者會上表示，歐洲一些地方已開始對抗第5波疫情，由模型可以看出，Omicron可能會在幾天內就變成歐洲部分國家最主流的變異株。 愈來愈多證據顯示，Omicron可能比先前的幾種變異株更易突破疫苗產生的保護力。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天公布的一項研究顯示，接種兩劑輝瑞疫苗可獲得約70%的保護力，讓感染Omicron的人免於變成重症患者；相較之下，兩劑疫苗針對感染先前幾種變異株的人，可提供93%的保護力，讓患者免於重症。

© 2021 AFP