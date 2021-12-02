WTA聲援彭帥停辦中國賽事 冒損失上億美元風險

（法新社華盛頓1日電） 世界女子職業網球協會（WTA）為聲援中國女網好手彭帥，今天宣布停辦所有中國賽事，可能導致協會損失數億美元的轉播和贊助收入。

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彭帥11月初在微博帳號發文，稱自己曾遭中國前副總理張高麗性侵，之後消聲匿跡近3周，她的下落成了國際關注的大事。

WTA主席賽門（Steve Simon）今天表示：「這一切都令人無法接受，也不能變得令人接受。如果有權勢的人能壓制女性的聲音，並掩蓋性侵指控，那麼WTA成立的基礎，即女性平等會遭受巨大挫折。」

「我不會，也不能讓這種事情發生在WTA和其球員身上。」

賽門表示，中國賽事取消會對WTA造成重大損失，但「中國領導人讓WTA別無選擇」。

WTA停辦中國賽事可能會損失數億美元的轉播和贊助收入，不過許多現任和退役網球選手紛紛對WTA的決定表達肯定。

國際網球總會（ITF）則表示能「理解」WTA的決定。國際網球總會致法新社的聲明寫道：「WTA從一開始就堅定而忠實於自己的價值觀，我們能理解他們的決定。我們將密切觀察情勢。」

國際網球總會發言人鮑勒（Heather Bowler）則表示，ITF理事會明天將召開會議商討此事。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

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