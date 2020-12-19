WTA：2021年賽季1月5日在阿布達比登場

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（法新社巴黎19日電） 世界女子職業網球協會（WTA）表示，2021年WTA賽季將於明年1月5日在阿拉伯聯合大公國（UAE）首都阿布達比（Abu Dhabi）開打。

法新社報導，「阿布達比WTA女子網球公開賽」（Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open）將於明年1月5日至13日間舉行，為明年WTA賽季揭開序幕，屬於WTA 500等級賽事。

WTA主席暨執行長賽門（Steve Simon）昨天表示，WTA季初賽事「將在以健康和安全為首要考量的環境下進行」。

賽門發表聲明指出：「進一步放眼2021年賽季，為了要確保賽程安全和紮實，我們將繼續努力。」

由於入境限制，WTA 250等級的紐西蘭奧克蘭（Auckland）和中國深圳錦標賽將不會在2021年舉行；但WTA表示，希望在2022年將這些賽事重新排入賽程。

澳洲網球公開賽（Australian Open）資格賽將於明年1月10日至13日期間，在杜拜（Dubai）舉行。

然後澳網會內賽選手及協助人員將前往澳洲，在當地完成為期兩周的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）強制隔離。

澳網會內賽已延至明年2月8日至21日舉行。澳網為整個賽季的首場大滿貫（Grand Slam）賽事，通常在每年1月開打。

兩場WTA 500級錦標賽1月31日至2月7日將同時在澳洲墨爾本球場（Melbourne Park）舉行，作為澳網熱身賽。

© 2020 AFP