WTI油價創2014年來最高紀錄

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（法新社倫敦6日電） 紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）8月期貨價格，今天創下2014年11月以來最高紀錄，儘管全球經濟復蘇，石油需求飆升，OPEC+產油國仍未能就增產達成協議。

近格林威治時間9時，8月交割的WTI原油期貨價格報每桶76.98美元，創2014年11月以來最高。

石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）昨天取消會談，這場會議是為了要化解阿拉伯聯合大公國和其他成員國之間的僵局，就增產達成協議。會議的新日期目前尚未決定。

Markets.com分析師威爾森（Neil Wilson）說：「油價上漲…因為阿拉伯聯合大公國在增產方面堅持己見，OPEC+因此取消7月會議。」

「未能就8月增產達成協議，除此之外，市場供給比之前更加不足，所以WTI今天早上漲到將近7年高點，逼近77美元。」

去年因為疫情關係，各國相繼實施封鎖政策，導致國際油價崩跌，產油國因此減產，近幾個月則慢慢開始增產。

隨着全球經濟復蘇，加上美國暑假駕車出遊季，石油需求大幅攀升，OPEC+計畫從8月到12月，主要產油國單日產量將增加40萬桶。但增產協議卡關，意味着將不會新增石油供應。

© 2021 AFP