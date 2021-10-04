WTO上修2021年貨品貿易成長預估至10.8%

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（法新社日內瓦4日電） 世界貿易組織（WTO）今天表示，全球經濟活動復蘇已推升貨品貿易超越疫情前的高點，並上修2021和2022年全球貿易成長預估值。

世界貿易組織說：「WTO現在預估2021年全球貨品貿易量成長10.8%，自3月預估的8.0%提高。2022年則預估成長4.7%，較之前的4%上修。」

2021年的年成長強勁，主要是因為貨品貿易在2020年崩盤，並在2020年的第2季觸底反彈。

隨着貨品貿易重返COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的長期趨勢，成長速度預期也將溫和。

WTO專家表示，半導體短缺以及港口壅塞等供應面問題恐造成供應鏈壓力，但不太可能對全球貿易總量造成影響。

WTO表示，最大的下行風險來自疫情本身。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出：「貿易成了對抗疫情的重要工具，如此強勁的成長，凸顯出貿易在支撐全球經濟復蘇方面的重要性。」

「但取得疫苗管道不平等擴大區域落差。疫苗取得管道不公被容許的時間越長，更危險的變異株疫情爆發的機率更大，而對我們迄今在公衛和經濟上的進展造成打擊。」

她表示，取得疫苗接種和具有足夠財政空間的地區正在強勁復蘇，人口大多未接種疫苗的較貧困地區則是落後。

WTO第12屆部長級會議將於11月30日至12月3日在日內瓦舉行。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP