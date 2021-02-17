WTO新秘書長盼就解決經濟疫情雙危機獲具體成果

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（法新社華盛頓16日電） 剛獲選為世界貿易組織（WTO）秘書長的奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）今天表示，將致力解決全球經濟與衛生雙重危機，做出具體成果。

伊衛拉手頭上最急迫的目標就是確保疫苗能在全球生產和分發，不只是為富國，也是要避免助長疫情期間更形惡化的保護主義，好讓自由貿易能協助經濟復蘇。

她在訪談中告訴法新社：「我認為世界貿易組織太重要了，不能任其減緩腳步、麻木不仁、奄奄一息，那樣不行。」

她將在3月1日上任，接掌世貿這個壓力日益沈重卻已被拔掉利齒的組織，尤其是在美國川普政府挑明了懷抱敵意之後。

獲得美國總統拜登政府表態支持後，伊衛拉昨天獲選世貿秘書長，承諾為這個貿易組織帶來新氣象。

她說：「我認為世貿可以協助貧國提高對疫苗的取得與負擔能力，在解決2019冠狀病毒疾病（COVID-19,武漢肺炎）疫情方面，做出更有力的貢獻。」

這位美國麻省理工學院（MIT）出身的經濟學家也堅定認為，世貿已經失焦，忘了要協助人們改善生活狀況這個重點，必須重新着重其創立宗旨，也就是協助各國提高人民生活水準。

「重點在創造就業、人人都有合宜工作的問題，重點是...改善生活。」

© 2021 AFP