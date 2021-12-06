Xbox風靡全球20年 新版「最後一戰」將上線

（法新社巴黎6日電） Xbox及其系列遊戲「最後一戰」（Halo）今年迎來20周年紀念，遊戲最新版將於8日正式推出，在此之前，官方已搶先發布免費測試版，讓玩家體驗重返26世紀太空戰爭的興奮之情。

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微軟（Microsoft）旗下電動品牌Xbox風靡全球20年，其科幻第一人稱射擊遊戲「最後一戰」也邁入第20個年頭。

在最新版本「最後一戰：無限」（Halo Infinite）正式上線之前，微軟和遊戲開發商343 Industries於11月15日已推出免費測試版，一小時內就吸引10萬人同時透過線上平台Steam登入遊戲。

28歲的「最後一戰」玩家珍（Jenn）在遊戲中化名為Queen x3，她表示：「整個『最後一戰』社群都熱切期待這款遊戲的到來。」

Xbox初代遊戲機與「最後一戰」系列初款作品「最後一戰：戰鬥進化」（Halo: Combat Evolved）於2001年11月首度亮相，這款遊戲背景設定於人類殖民許多星球的未來。

這一系列遊戲很快成為所謂的「殺手級應用程式」（Killer App，意指極具價值的電腦程式或服務），而微軟當時則企圖在利潤豐厚的遊戲機市場中，與日本的任天堂（Nintendo）和索尼（Sony）一較高下。

20年後，Xbox仍是電子遊戲產業的重要參與者，Xbox Live線上對戰平台現有超過1億名每月用戶。

不過，根據Ampere的分析，Xbox遊戲機2021年銷售仍落後於日本巨頭任天堂的Switch以及索尼的PlayStation 5。

而在Xbox遊戲方面，「最後一戰」系列已狂銷9100萬套，並衍伸出相關電影、書籍、漫畫和即將上演的電視影集。

「最後一戰」電競比賽的職業教練馬沙蘭（Joshua Mashlan）仍記得這款遊戲的聲勢看漲之時，「喜歡這遊戲的人（終於）不被當成阿宅」，他告訴法新社：「人人都想玩。」

馬沙蘭安排了一天休假時間來玩11月的測試版遊戲，儘管「有許多小瑕疵」，他仍然很享受，「對於我們玩了20年的遊戲而言，這是個全新開始」。

© 2021 AFP