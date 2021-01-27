YouTube將川普無限期停權

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（法新社舊金山27日電） 美國媒體報導，Google旗下影音平台YouTube已將前總統川普帳戶無限期停權，並將禁止川普私人律師朱利安尼加入合作夥伴計畫，藉上傳製作影片到YouTube頻道分享廣告利潤。

川普（Donald Trump）支持者6日硬闖國會山莊，造成5人死亡，社群平台紛紛將川普帳戶停權。YouTube 因反應慢半拍，以及放任平台上陰謀論流竄，而面臨外界批評。

YouTube上周證實將加入其他社群平台行列，延長對川普頻道的禁令。川普YouTube頻道訂戶近300萬人。

YouTube發言人告訴政治新聞網站Politico：「鑒於目前仍有暴力可能的疑慮，川普的頻道仍遭停權。」

此外，YouTube也表示，川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）帳戶禁止加入合作夥伴計畫（Partner Program）。這項計畫允許頻道創作者上傳影片，分享廣告收益。YouTube表示，朱利安尼一再違反不得上傳關於美國大選不實資訊的公司政策。

76歲的朱利安尼上傳「拜登犯罪家族的賺錢計畫」（The Biden Crime Family's Payoff Scheme）和「世紀選舉竊案」（Election Theft of the Century）等影片到他的頻道。朱利安尼的頻道擁有大約60萬訂戶。

朱利安尼在社群媒體指控Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）在大選中舞弊，遭Dominion投票系統公司控告誹謗，並求償13億美元（約新台幣367億元）。

根據YouTube表示，朱利安尼可以在30天內上訴，提出證據證明這些問題已經修正。

© 2021 AFP