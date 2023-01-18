Без справедливості не може бути тривалого миру: Бербок закликає створити спецтрибунал для керівництва РФ

МІЖНАРОДНА ЮСТИЦІЯ

Пропозицію створити міжнародний трибунал із розслідування російських злочинів в Україні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок озвучила в Гаазі. Такий механізм міжнародного правосуддя також є одним із пунктів української формули миру від президента Володимира Зеленського.

Реклама Читати продовження

Голова МЗС Німеччини не виключає, що такий суд може водночас керуватись українськими законами та бути міжнародним:

Він має бути розташований поза територією України з фінансовою підтримкою партнерів і з залученням міжнародних прокурорів та суддів, щоб гарантувати його неупередженість та легітимність

На думку Бербок, створення окремого спецтрибуналу потрібне з огляду на те, що Росія, з одного боку, не є членом Міжнародного кримінального суду і водночас має право вето в Раді Безпеки ООН. Тож ці шляхи міжнародного правосуддя у випадку з росіянами, імовірно, заведуть у глухий кут.

Курт Волкер © AP / Julio Cortez

З цими аргументами погоджується колишній американський спецпредставник по Україні Курт Волкер. 2 січня він повідомив, що «потрібен спеціальний трибунал. І це має бути зроблено без Росії, тому що Росія тут є злочинцем».

Про механізми покарання РФ говорять і французькі політики. Ще 30 листопада у Парижі заявили, що боротьба з безкарністю за російські злочини є пріоритетом для Франції:

Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами. Йтиметься про досягнення якнайширшого консенсусу в міжнародному співтоваристві

Принципово новий формат трибуналу

Ймовірність створення спецтрибуналу з розслідування російських злочинів проти України насамперед залежить від юридичної конструкції, яку застосують. Наприклад, повторити досвід Нюрнберзького процесу в України не вийде. Такий розгляд можливий тільки за абсолютної згоди та кооперації з боку всіх сторін конфлікту, пояснює радник міністра юстиції України Іван Ліщина:

Це можливо тільки в разі повної військової поразки Російської Федерації, що не виглядає ймовірним. Я маю на увазі, не виведення їх військ із України, а повна військова поразка, аж до українських танків на Червоній площі. Суд можливий хіба що за прикладом справи МН-17, коли Україна передала частину своїх повноважень з розслідування цього злочину Нідерландам. І там провели такий судовий процес. У такому варіанті це абсолютно можливо. Але ми розуміємо, що найбільш важливі фігуранти навряд чи в такому процесі з'являться

Нюрнберзький процес над військовими злочинцями 1946 року © ASSOCIATED PRESS / Eddie Worth

Тож найбільш імовірним є процес, за результатами якого можна буде конфіскувати заарештовані російські активи на користь України. Позитивне рішення такого трибуналу підкріпить ухвалену раніше резолюцію ООН щодо репарацій Україні, яка сама по собі є скоріше політичним, ніж практичним рішенням, вважає Іван Ліщина:

Конкретна конфіскація конкретних активів залежить від конкретних країн, у яких ці активи зараз знаходяться. І ці країни на свій розсуд будуть вирішувати, чи вони передаватимуть ці кошти Україні. І наразі я не бачу особливого бажання в цих країнах це робити. Ну, бо це очевидно, просто забрати активи, що належать іншій країні, іншому суверену, це, очевидно, порушення міжнародного права. І країни навряд чи будуть готові це легко зробити. Але якщо буде рішення міжнародного трибуналу, у якому буде встановлено вину РФ в тому чи іншому злочині

Ліщина застерігає від різких кроків та вимог. На його думку, розпочати реальну справу щодо компенсацій Україна зможе, якщо консультуватиметься з міжнародними партнерами та підготує юридичні конструкції, які дозволять такий трибунал:

Якщо ми будемо намагатися створювати а-ля другий Югославський трибунал, то це дуже довга історія. Нам треба дочекатися зміни політичної орієнтації Російської Федерації, зміни еліт десь через 30 років, коли вони будуть готові видавати реальних злочинців. А якщо в нас мета конкретно прямо зараз встановити в конкретному судовому процесі конкретний факт, то, можливо, нам треба робити цю історію, скажімо так, простішою. Спрощувати, дивитися, чи існують якісь зараз можливості для того, щоб провести такий процес. Теоретично ми можемо навіть в українському суді встановити вину Путіна в злочинній агресії. Але таке рішення, ви ж розумієте, буде мати набагато меншу вагу в міжнародному середовищі, ніж рішення міжнародного суду

Як пише видання «Блумберг», лише за попередніми оцінками, ЄС і партнери з Великої сімки заморозили близько 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку та 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями. За оцінками українських економістів, загальна сума заарештованих російських активів по світу може сягати одного трильйона доларів.