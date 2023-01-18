Україні потрібно «істотно більше» зброї — Столтенберг

ПОЗИЦІЯ НАТО

«Це переломний момент у війні і необхідність значно збільшити підтримку України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні», — заявив Генсек НАТО в інтерв'ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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Зокрема, Україна потребує більше систем ППО, бронетехніки, а також боєприпасів і запасних частин до уже переданого озброєння, сказав Столтенберг.

Він також підвтердив, що між країнами Альянсу тривають консультації щодо надання Україні танків та окремо привітав рішення Велкої Британії передати українській армії танки «Челленджер 2».

«Президент Путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою», — додав Столтенберг.

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