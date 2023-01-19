Міністр закордонних справ Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ

СПІВПРАЦЯ З ІЗРАЇЛЕМ

Після розмови з головою українського МЗС Дмитром Кулебою ізраїльський міністр Елі Коен вирішив прийняти запрошення і відвідати Київ. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Якщо цей візит відбудеться, Коен стане найвисокопоставленішим ізраїльським посадовцем, який відвідає Україну від початку великої війни.

З огляду на те, що РФ використовує іранську зброю, ізраїльський дипломат закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити цю структуру терористичною організацією.

Крім цього, Елі Коен пообіцяв упродовж 2 місяців повністю повернути ізраїльське посольство в Київ.

«Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших сферах», — підсумував розмову Дмитро Кулеба.

In our first call, @elicoh1 and I discussed cooperation within international organizations, ways to counter shared security threats. Minister Cohen condemned Russian aggression against Ukraine, affirmed Israel's plans to step up humanitarian aid and assistance in other spheres. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023

🔻18 січня видання The New York Times повідомило, що США домовились про постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, розміщенних на території Ізраїлю.

🔻 Від початку масштабного російського вторгнення Ізраїль надавав Україні виключно гуманітарну допомогу. Зброю постачати поки що відмовлявся.