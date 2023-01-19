СПІВПРАЦЯ З ІЗРАЇЛЕМ

Міністр закордонних справ Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ

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Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен © REUTERS / RONEN ZVULUN
Автор тексту: Катерина Трифоненко
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Після розмови з головою українського МЗС Дмитром Кулебою ізраїльський міністр Елі Коен вирішив прийняти запрошення і відвідати Київ. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Якщо цей візит відбудеться, Коен стане найвисокопоставленішим ізраїльським посадовцем, який відвідає Україну від початку великої війни.

З огляду на те, що РФ використовує іранську зброю, ізраїльський дипломат закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити цю структуру терористичною організацією.

Крім цього, Елі Коен пообіцяв упродовж 2 місяців повністю повернути ізраїльське посольство в Київ.

«Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших сферах», — підсумував розмову Дмитро Кулеба.

🔻18 січня видання The New York Times повідомило, що США домовились про постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, розміщенних на території Ізраїлю.

🔻 Від початку масштабного російського вторгнення Ізраїль надавав Україні виключно гуманітарну допомогу. Зброю постачати поки що відмовлявся

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