«Нам варто повчитися в українців» — як російська агресія змінює НАТО

КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА

НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а самому Альянсу варто повчитися в українців. Так заявили на засіданні Військового комітету НАТО. Через російську агресії проти України, північно-атлантичний блок зміцнюється до безпрецедентного рівня.

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Спротив, вартий наслідування

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний взяв участь в нараді очільників Генеральних штабів країн НАТО. Про це сказав керівник Військового комітету Альянсу Роб Бауер. "Генерал Залужний розповів нам про цілі українського війська, а також потреби, задоволення яких необхідне для досягнення цих цілей", — сказав Бауер на прес-конференції в Брюсселі 19 січня. Він також відзначив блискучу роботу українських військових і запевнив, що Альянс допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Українці показали світу, що насправді значить спротив. Нам всім є чому повчитися і нам варто повчитися в українців, - додав Бауер.

В непохитності підтримки з боку НАТО Україну напередодні запевнив і заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Відкриваючи засідання Комітету він закликав готуватися до тривалої війни. «Мета Путіна - захопити контроль над Україною, сказав Джоане, але російський керманич недооцінив хоробрість українців та єдність союзників».

Путін готується до довгої війни. Він вже мобілізував понад 200 000 додаткових військових (...) він нарощує російське військове виробництво та отримує більше зброї від інших авторитарних режимів. (...) 2023 буде складним роком і ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно"

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане та голова Військового комітету НАТО Роб Бауер © NATO / nato.int

Валерій Залужний вже брав участь в засіданні Комітету — торік у січні. Тоді він розповів начальникам Генштабів Альянсу про безпекову ситуацію в Україні, на північно-східних кордонах якої росіяни стягнули багатотисячне військо. Залужний сказав також, що загроза з боку Росії поряд з її ультиматумом вимагають комплексної і консолідованої відповіді.

Говорячи про російський ультиматум, генерал мав на увазі вимоги до Заходу, які РФ висунула в листопаді 2021. В них, зокрема, йшлося про те, що НАТО повинне взяти зобов'язання не приймати до своїх лав Україну. Москва також зажадала, щоб Альянс скоротив свою військову інфраструктуру до меж 1997-го. А саме впродовж останніх 25 років до блоку приєдналися 14 країн Східної Європи, Балтії та Балкан. США та НАТО відкинули російський ультиматум.

НАТО готується збільшити виробництво зброї

Військовий комітет НАТО — це головний військовий (а не політичний) орган Альянсу. Впродовж двох днів засідання Комітету у Брюсселі, начальники 32-х Генеральних штабів НАТО обговорювали стратегічні питання Від безпекових та політичних цілей Альянсу — до невійськової підтримки Іраку та місії KFOR на Балканах. Участь в зустрічах взяли і представники Швеції та Фінляндії — торік ці країни розпочали процес вступу до НАТО.

Участь у засіданні взяли керівники 32 Генеральних штабів країн НАТО © NATO / nato.int

Водночас, з восьми сесій засідання — чотири прямо чи опосередковано були присвячені російський агресії проти України. Заступник генерального секретаря Мірча Джоане, зокрема, закликав союзників нарощувати потужності з виробництва зброї та боєприпасів та подбати про власні запаси.

3 січня генсек Єнс Столтенберг також сказав, що НАТО варто збільшити виробництво зброї та боєприпасів. «Росія не демонструє жодних ознак відмови від бажання встановити контроль над Україною», — заявив Столтенберг, війна затягується, а потреба Києва в озброєнні зростає.

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В середині грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для виходу на межі 23 лютого 2022 року, Україні потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць. Останніми тижнями Велика Британія, Польща і деякі інші країни погодилися надати Україні танки західного виробництва. Але не США та Німеччина.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Світовому економічному форумі. Давос, 18 січня 2023 AP - Markus Schreiber

Більш того, Берлін поки блокує постачання танків німецького виробництва «Леопард», які знаходяться на озброєнні в інших європейських арміях. А таких зараз близько 2 тисяч, — каже Голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж. Безпосередньо НАТО не має повноважень змусити Берлін надати дозвіл на реекспорт машин, - зауважує експерт. Але німцям буде важче відмовити, якщо їхні союзники закликатимуть до цього.

Одна справа для Німеччини з якихось причин самій не надавати танки. А інша забороняти це тим країнам, які хочуть надати танки. Думаю, все йде до того, що Україна отримає танки, - вважає пан Джердж.

На зустрічі Військового комітету говорили також про цифрову трансформацію в НАТО. Альянс засвоює уроки російської війни, — сказав Мірче Джоану, «Важливо бути готовими до дій в умовах появи нових технологій, включаючи штучний інтелект та "великі дані», – наголосив він.

На підсумковій прес-конференції Роб Бауер зазначив також, що Альянс готовий швидко збільшувати свою присутність там де потрібно, щоб захистити понад мільярд громадян країн-членів. НАТО вступає в нову еру колективної безпеки, сказав він, а зміни, які зараз відбуваються в Альянсі назвав «безпрецедентними».

НАТО стало набагато міцнішим, ніж було ще рік тому, — вважає Сергій Джердж. Впродовж останніх десятиліть в деяких філософів та футуристів виникали запитання, навіщо потрібне НАТО — продовжує він. Але тепер, після повномасштабної агресії РФ, думаю, всі члени Альянсу щасливі, що свого часу створили цю безпекову структуру. Водночас, важливо, щоб НАТО не звужувало питання безпеки своїми кордонами, резюмує експерт, а думали більш глобально. І війна на європейському континенті — це війна проти НАТО.

2% від ВВП на оборону - мінімум, а не “стеля”

Засідання Військового комітету покликане, зокрема, підготувати порядок денний для липневого саміту НАТО у Вільнюсі. І серед головних тем дискусій лідерів Альянсу буде збільшення оборонних видатків, каже Мірча Джоане.

На саміті в Уельсі 2014-го лідери НАТО домовилися витрачати на оборону не менше 2% національного ВВП. Але це був цільовий, а не обов’язковий показник, і більшість країн нині не відповідають цьому критерію.

Роб Бауер - Командувач Військового комітету НАТО © AP / Virginia Mayo

Дискусії про збільшення військових видатків з новою силою розгорнулися в НАТО після початку повномасштабної російської агресії. А 3 січня цього року Єнс Столтенберг сказав, що деякі країни хочуть закріпити два відсотки на оборону як мінімальний стандарт для всіх членів НАТО. В інтерв’ю німецькому виданню dpa, Столтенберг не назвав, які саме держави це пропонують, але журналісти пишуть, що йдеться про Польшу, Литву та Велику Британію. Водночас, проти ініціативи виступають, зокрема Німеччина, Канада та Бельгія, писало 4 січня Deutsche Welle

Домовленостей щодо цього питання Генеральний секретар розраховує домогтися не пізніше липневого саміту.

Голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж вважає, що все справді рухається до такого рішення. «Це не якісь абстрактні витрати за межі країни, пояснює він, це видатки на свою країну, на свою армію, і навіть якщо йдеться про закупівлю озброєнь - то найчастіше залучається власний військово-промисловий комплекс».

Україна стане членом НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Світовому економічному форумі. Давос, 18 січня 2023 AP - Markus Schreiber

В перший день засідання Військового комітету НАТО його генеральний секретар Єнс Столтенберг був на Світовому економічному форумі у Давосі. І сказав, що позиція альянсу залишається незмінною: Україна стане членом НАТО.

Основний фокус зараз – підтримувати Україну, переконатися, що Україна виграє війну», – заявив Столтенберг. “Зброя – шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб мати переговори – це переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти і домовитися»

Цього ж дня в Давосі по відеозв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він зокрема сказав, що Київ продовжує шлях до НАТО і вступ до Альянсу - це “найкраща гарантія безпеки для нас, для нашої країни, для наших дітей".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Форуму в Давосі. 18 січня 2023 AP - Markus Schreiber

Минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що сподівається на конкретні рішення щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

Рішення буде у Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж відкриті двері - заявив президент.

13 січня в Інтерв’ю BBC міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що Київ де-факто вже є членом НАТО.

Україна, як держава, і збройні сили України (...) стали членами НАТО де-факто, не де-юре, а де-факто, - сказав Міністр. Тому що у нас є зброя, ми вміємо нею користуватися, ми маємо потрібний рівень комунікації з нашими партнерами. І я впевнений, що у найближчому майбутньому ми станемо членами НАТО де-юре.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у зустрічі НАТО в Бухаресті © nato.int

Голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж вважає, що за майже рік повномасштабної російської агресії, українці остаточно усвідомили необхідність приєднання до Альянсу. Раніше громадська підтримка вступу України до НАТО поступалася підтримці вступу до ЄС, - зауважує експерт. Сьогодні ці позиції вирівнялися, а подекуди членство в НАТО українці вважають навіть більш необхідним.

Багато для цього роблять Збройні сили України, — каже пан Джердж, — які не на словах, а на ділі досягли сумісності із арміями НАТО.