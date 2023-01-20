Вибити росіян з Криму — США готові допомогти Україні відвоювати півострів

АМЕРИКАНСЬКА ПІДТРИМКА

Як саме це зробити, за даними «Нью-Йорк таймс», адміністрація Джо Байдена обговорює просто зараз. Зазначають, що керівництво США, яке від самого початку повномасштабної війни в Україні відмовлялося допомагати далекобійною зброєю, тепер готове до сміливіших кроків.

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Про те, що Сполучені Штати розглядають можливості посилення наступального потенціалу України, журналістам видання на умовах анонімності повідомили офіційні особи США. Адміністрація Джо Байдена дійшла висновків, що допомогти Україні з деокупацією Криму потрібно, після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами.

Раніше можливість передавання зброї, здатної вражати цілі на півострові, відкидали через побоювання ескалації бойових дій. Тепер же позиція адміністрації американського президента дещо пом'якшилася. Стало зрозуміло: якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом під загрозою, це зміцнить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах, йдеться в матеріалі.

Українська установка «Град» © AP / LIBKOS

Немає червоних ліній, є тільки українські кордони

Це не єдина причина, впевнений експерт із питань зовнішньої політики, український дипломат Олександр Хара. На його думку, Росія сама показала Штатам, що дати гідну відповідь не здатна. Щоправда, довгі роки до цього РФ успішно маніпулювала Заходом, розмовами про перетин міфічних червоних ліній. Мовляв, якщо Америка зробить бодай щось, що не сподобається Москві, росіяни погрожували ледь не захопити Вашингтон. І їм вірили.

«Меркель і Обама намалювали собі червоні лінії і не дали нам жодного патрону, щоби захистити себе. Пам'ятаєте, як президент Порошенко, виступаючи перед обома палатами Конгресу США, казав, що "я не можу захищати країну простирадлами". Потім була вже адміністрація Трампа, і там були професіонали в сфері національної безпеки й оборони: міністр оборони Меттіс, радник із питань національної безпеки Макмастер, а потім Болтон. І вони фактично створили ту стратегію підтримки України, яка потім вже розвилася в більшу підтримку за адміністрації Байдена. Вони почали давати нам зброю», — зазначає Олександр Хара.Страх перед РФ так і залишився. Напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну американці тільки й змогли, що вмовляти Путіна з телеекранів не робити цієї «дурниці». Але надати Києву якусь серйозну підтримку тоді так і не наважилися. Не наважилися би й досі, вважає дипломат, якби українські військові не довели — у російського ведмедя закороткі лапи.

Артилерійські боєприпаси української армії © AP / Roman Chop

«Після місяця чи півтора успішних дій бойових ЗСУ вирішили давати нам і гаубиці, потім "Хаймарси". Потім, ми бачили те, що потопили "Москву", а потім удари по авіабазах на території Криму. Тобто червоні лінії були пройдені — Росія нічого не змогла зробити. Вона все найгірше, що могла робити, уже робила. Тобто вона цілила по критичній інфраструктурі, по самих цивільних об'єктах. І власне, були удари ще й по території самої Російської Федерації, а не псевдо Російської Федерації, як у Криму. І після цього Путін нічого іншого не може зробити. Тобто, у принципі, питання ескалації, мені здається, перебільшено в тому сенсі, що Росія могла з Україною поганого зробити всіма наявними засобами, крім ядерної зброї», вона робила, — вважає український дипломат.

Американська військова допомога для України, 30 січня 2022 © AP / Senior Airman Stephani Barge

Бити ядерною зброєю Кремль і сам боїться з огляду на позицію США щодо цього питанні. А після зустрічі лідерів Америки та Китаю очільник Кремля та його оточення досить помітно припнули язики щодо ядерних погроз.

«Після зустрічі Байдена і Сі Цзиньпіна у них була спільна заява, де вони сказали, що неприпустимо застосувати ядерну зброю. Я думаю, що пан Путін, скажімо так, не може не дослухатися до Сі Цзиньпіна, від якого він надзвичайно залежить. Тому я не бачу, які червоні лінії залишилися, окрім тих, які співпадають з кордонами України станом на 1991 рік», — впевнений Олександр Хара.

Джо Байден і Сі Цзиньпін, Балі, 14 листопада 2022 © AP / Alex Brandon

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Можливо, уже скоро

Про те, яке саме із запитаного Україною важкого озброєння західні партнери готові надати, ймовірно, стане відомо 20 січня. Тоді відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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«Я сподіваюся, що у свідомості ключових осіб Ради національної безпеки США відбудеться еволюція і вони зрозуміють, що інакше пришвидшити кінець цієї війни неможливо. Адже Росія зараз готується до довгої війни. Вона проводить приховану мобілізацію, намагається отримати зброю у своїх друзів по клубу «Тероризм інтернешнл». Для того, щоби припинити цю війну, а найголовніше страждання пересічних українців і знищення української індустрії та критичної інфраструктури, треба дати Україні все необхідне, щоби вона звільнила незаконно окуповані території», — наголошує експерт із питань зовнішньої політики.

Водночас, вважає він, Джо Байден навряд чи змінить свою ключову стратегію: «Україна захищається — це її право згідно з міжнародним правом. Це перша стаття Статуту ООН. І Сполучені Штати та їхні союзники надають Україні допомогу саме в цьому контексті. Але ані Сполучені Штати, ані НАТО не є і не збираються бути в конфлікті з Російською Федерацією».