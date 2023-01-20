Незважаючи на цивільних: у Москві встановили ЗРГК прямо на дахах будівель

ПАНІКИ НЕМА

У Москві почали встановлювати зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1» на дахах будинків. Відповідні фото ширяться російськими телеграм-каналами. Якщо вірити цим кадрам, ЗРГК розмістили щонайменше на покрівлі міністерства оборони та офісної будівлі поблизу Кремля.

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Перші свідчення щодо встановлення «панцирів» почали з’являтись у мережі пообіді 19 січня. На фото та відео — офісна будівля. Вона розташована буквально за 2-3 км від офіційної резиденції російського президента.

Уже за годину в мережі почали поширювати фотографію «панциря» з іншого місця — даху Міноборони РФ.

Що це за комплекси?

«Панцир-С1» — зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії. Він перебуває на озброєнні РФ з 2008 року та може вражати цілі на відстані до 20 км та на висоті до 15 км. Призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, зокрема комплексів ППО великої дальності, а також може захищати від наземних і надводних загроз. Згідно з даними українського Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили понад три десятки таких комплексів.

«Панцирі» широко застосовували під час бойових дій в Сирії як сирійські підрозділи ППО, так і російські військові, зокрема для захисту авіабази Хмеймім. Щоправда, проявили вони себе не дуже, розповів у коментарі RFI офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін:

Практика показує, що він не дуже ефективний, тому що, наприклад, режим Асада в Сирії використовував ці комплекси. І вони не змогли захистити аеродроми від ударів Ізраїлю, наприклад

З Ігалем згодні навіть проросійські військові експерти, які зазвичай люблять розповідати про те, як легко РФ може знищити усе надане Україні західне озброєння. Зокрема один із них, Віктор Мураховський, раніше заявляв:

У Сирії з'ясувалося, що «Панцир» практично «не бачить» малошвидкісні та малорозмірні цілі, до яких належать військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував хибні цілі — великих птахів, що літали навколо бази, чим спантеличував операторів

«Воєнний злочин» та «паніки нема»

На встановлення ЗРГК на дахах московських будівель уже відреагували в Офісі Президента та в Повітряних силах ЗСУ.

Радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що розташування цих комплексів на будинках викликає два запитання:

У Москві на дахах житлових будинків розміщують ППО «Панцир-С1». Два питання:

1. Чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право й 🇷🇺 ППО в житлових кварталах?

2. Чи не хоче Путін/Пєсков ще раз пояснити концепцію «триденної СВО» і довести, що «все за планом»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 20, 2023

Висміяв таку «оборону» і речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі національного телемарафону він сказав:

Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прямо машини на колісній базі (помістили — ред.) на дахи будинків величезними кранами. Ну що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає

Він також нагадав, що в РФ постійно повідомляють про роботу ППО, яка «щось збиває». Тож, вважає Ігнат, російська влада напевне «чогось чекає», якщо вирішила розмістити комплекси на дахах.

З тим, що у Москві чогось чекають та бояться, погоджується Ігаль Левін. Водночас, каже він, встановлення комплексів на дахах несе велику загрозу для цивільних росіян:

Узагалі будь-які бойові дії, будь-які збиття, будь-які вибухи тощо, це може бути небезпечним. Особливо, якщо ви ставите свій ЗРГК прямо на цивільну будівлю, на хмарочос, на дах. Це не просто небезпечно, це багато в чому навіть воєнний злочин, навіть не багато в чому. Це прямий воєнний злочин

Зазначу, що в російської пропаганди вкрай популярним є міф, нібито це українці розміщують системи ППО у житлових кварталах. Після оприлюднення інформації про «панцирі» на московських дахах, представники ЗМІ РФ почали говорити, нібито така практика є нормою не лише для Росії, а й для всього світу.