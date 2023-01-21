На ядерному ланцюгу: чому ЄС оминає санкціями «Росатом»

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Повномасштабна війна, у якій Україну підтримує весь цивілізований світ, триває вже майже 11 місяців. На черзі 10-й пакет санкцій від ЄС, який має загнати Росію в ще більш суворі рамки та нарешті змусити її зупинитися. Але ні цьому пакеті, ні в жодному з попередніх не було обмежень, що стосувалися би російської державної атомної корпорації «Росатом».

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Російський енергетичний спрут за кілька десятиліть міцно обплутав Європу. Це дозволяло РФ довгий час диктувати Заходу свої умови. Війна в Україні дала поштовх звільнитися від цього впливу. Але якщо газові та нафтові щупальці Федерації обрубати цілком реально, хоч і недешево, то позбавитися міцних ядерних ланцюгів, на яких вона тримає деякі європейські країни, складніше. Про це розповідає доктор наук, експерт із питань атомної енергетики Людвіг Литвинський.

Саме тому, каже він, у ЄС фактично зв'язані руки, якщо йдеться про запровадження санкцій проти «Росатому».

Немає простору для маневру

На гачку, зокрема, опинилися східноєвропейські країни, такі як Чехія, Словаччина, Болгарія та Угорщина. Свого часу атомні станції на їхніх територіях будували за підтримки Радянського Союзу і за його технологіями. І зараз вони працюють на тому типі палива, яке раніше виробляли в СРСР, а тепер продукує «Росатом».

Атомна станця в Білорусі, побудована російською державною атомною корпорацією «Росатом» AP - Aksana Manchuk

«Паливу для реакторів типу ВВЕР-440 на сьогодні немає у світі альтернативи. І це (відсутність палива — ред.) означатиме просто відмову від експлуатації ряду енергоблоків, які наявні у Східній Європі. Заміна такого палива, на жаль, це не варіант органічного палива, де можна просто замінити один газ на інший, одне вугілля на інше, один мазут на інший — іншого виробництва. На жаль, відносно ядерного палива така заміна не миттєва», — пояснює експерт із питань атомної енергетики.

І якщо Європейський Союз спробує запровадити якісь обмеження для роботи державної атомної корпорації «Росатом», Росія розіграє цю карту вмить: просто припинить постачати свіже паливо для ядерних реакторів. Це означає зупинку всіх енергоблоків, які на ньому працюють.

«Справа в тому, що такі санкції можуть бути введені або безпосередньо країнами замовниками поставок, або вже Європейським Союзом. У масштабах Європейського Союзу це неможливо, оскільки, вочевидь, та сама Угорщина заблокує таке рішення ЄС. У двосторонніх відносинах знов-таки та сама проблема — прийняти якісь санкції проти «Росатому» для конкретної країни, яка користується його послугами, означає вистрелити собі самій у ногу», — каже Литвинський.

Зупинка реакторів, своєю чергою, призведе до дефіциту базових потужностей, який просто нічим буде перекрити. Таку розкіш жодна із країн дозволити собі не може.

Антиреклама для «Росатому» і кардинальні зміни в МАГАТЕ

Розірвати цей зв'язок, вважає Людвіг Литвинський, можна, хоч процес і буде непростим і тривалим. Насамперед варто почати з антиреклами послуг «Росатому». Розрахунок простий: ніхто не захоче з ними співпрацювати. Вони не будуватимуть нові станції — і не зможуть розширювати свій вплив, а значить, і вплив РФ у світі.

«Крім того, треба тиснути на ті країни, які запланували будівництво нових атомних реакторів за російською технологією. Це стосується, зокрема, Індії, Туреччини та ряду країн, які зорієнтовані на нове будівництво. Ось там цьому якось можна протидіяти», — пояснює Людвіг Литвинський.

АЕС «Бушер» за1200 км від Тегерана, яку будує «Росатом» REUTERS

Значний внесок у ці процеси могло би зробити МАГАТЕ, зазначає він. Але тут є одна проблема — у РФ майже всюди свої люди.

«Цю діяльність загалом мав би очолити МАГАТЕ, але Міжнародне агентство з атомної енергії наполовину заповнене персоналом із Російської Федерації. Десь третина — узагалі співробітники того ж самого «Росатому», а ще частина — це ті, хто свого часу навчався в Росії, хто має досить тісні зв'язки з Російською Федерацією. Тому, власне кажучи, ця агенція досить суттєво проросійська. Що з цим робити? Єдиний шлях — це міняти персонал. Але знов-таки, це не миттєве рішення, не одноразове», — каже експерт із питань атомної енергетики.

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Робочі реактори, які зараз і є чинником стримування для європейських країн, поступово вичерпають свій ресурс. Їх, впевнений експерт з атомної енергетики, замінять уже на нові, спроєктовані згідно з західними технологіями. Повний перехід може тривати до двох десятиліть.