Все необхідне, але поки не танки. Чим завершився Рамштайн для України

Підсумки перемов

Гармати, снаряди, системи ППО, бронетехніка…. але не танки. 20-го січня на військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулась восьма зустріч союзників України. Міністри оборони майже півсотні держав вирішували чим далі можуть допомогти Києву.

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«Озвучена не вся допомога»

Одразу кілька країн оголосили про нову військову допомогу Україні минулого тижня, коли відбулась зустріч союзників на військовій базі Рамштайн.

«Це дуже ефективний пакет і його правильне використання дозволить досягти успіху», — сказав міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками зустрічі.

Найбільше нададуть США. В переддень зустрічі в Рамштайні, Вашингтон оголосив про виділення ще 2,5 мільярди доларів. Цей пакет включає загалом дві сотні броньованих машини Bradley, MRAP та Stryker, системи протиповітряної оборони Avenger, боєприпаси для NASAMS та HIMARS, снаряди до різної зброї, зокрема високоточні, а також набої, протитанкові ракети і ще близько 400 одиниць різної автомобільної техніки та інше військове обладнання.

Ллойд Остін - міністр оборони США © AP / Michael Probst

Серед інших країн, які оголосили про нову допомогу України на тлі зустрічі в Рамштайні — Франція, Німеччина та Велика Британія. Вони нададуть системи протиповітряної оборони. Ще дві пускові установки Patriot та ракети для них обіцяють Нідерланди. Там також незабаром почнуть навчати українських зенітників. Канада придбає для України ППО NASAMS і снаряди до неї. Швеція передасть БМП CV90 і САУ Archer, Данія замовить у Франції для Києва 19 гаубиць CAESAR. Латвія заявила, що надасть вертольоти М-17, ПЗРК Stinger, безпілотники та інше обладнання. Естонія обіцяє гаубиці та противотанкові гранатомети і боєприпаси до них.

На конференції в Рамштайні Ллойд Остін подякував Великій Британії, яка першою з союзників України погодилася надати їй важкі танки західного зразка. Це 14 машин «Челленджер 2», які, за словами посла України в Лондоні Вадима Пристайка, вже готують до відправки.

Олексій Резніков - міністр оборони України © AP / Michael Probst

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції оголосив про 1 мільярд євро допомоги України, який буде наданий вже цією весною.

Водночас, не всю допомогу, погоджену на зустрічі, озвучили публічно — заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він також висловив задоволення результатами засідання.

… але не «Леопарди»

Впродовж минулого тижня оглядачі та журналісти очікували, що на зустрічі в Рамштайні вирішиться питання з «Леопард 2». Ці танки є на озброєнні в 13 європейських країнах, але щоб передати їх іншій державі — потрібен дозвіл виробника — Німеччини. Польща, Фінляндія та деякі інші країни зголосилися дати Україні свої Леопарди. Але на конференції в Рамштайні німці дозвіл на це не надали.

Відповідаючи на питання про танки на Світовому економічному форумі у Давосі, канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що німецька допомога повинна узгоджуватися із іншими союзниками, передусім з США. Раніше преса писала, що Берлін не хоче передавати Києву свої танки, поки цього не зробить Вашингтон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Світовому економічному форумі. Давос, 18 січня 2023 © AP / Markus Schreiber

Позиція Берліна засмутила інших колег по про-українській коаліції. Міністр закордонних справ Польші Збігнев Рау написав у твітері: українська кров ллється насправді. Ось ціна вагань з постачання «Леопардів». А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав після зустрічі в Рамштайні, що нині створюється окрема коаліція для вирішення питання з танками для України.

Arming Ukraine in order to repel the Russian aggression is not some kind of decision-making exercise. Ukrainian blood is shed for real. This is the price of hesitation over Leopard deliveries. We need action, now. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 20, 2023

А 19 січня в Варшаві сказали, що передадуть Україні танки, навіть попри заперечення Німеччина.

Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо все правильно самі. Тут найважливіше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку», – сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Рolsatnews.

Судячи з заяв самих учасників Рамштайну, питання із німецькими танками остаточно не вирішене. Міністр оборони Німеччини Пісторіус сказав, що його країна «ухвалить рішення якомога скоріше».

Глава Пентагону Остін також не відкидає, що танки таки будуть надані. «Ми маємо вікно можливостей (...) до весни, коли вони можуть почати свій контрнаступ. Ми змогли зібрати надзвичайну бойову потужність і ці пакети включають також і танки».

BBC відзначає, що логіка останніх військових поставок Україні передбачає, що врешті Київ повинен отримати і танки. Захід надає бронетехніку, яка зазвичай використовується саме із танками. До того ж в Німеччини є приклад Лондона, який вже погодився передати 14 «Челенджерів».

Польща та Фінляндія готові надати України свої "Леопарди". Але Німеччина поки не дозволяє © AP / Heikki Saukkomaa

Від початку Німеччина не хотіла надавати Україні зброю і боєприпаси, обмежившись захисною амуніцією. В Берліні пояснювали це уроками Другої світової і тим, що зовнішньополітична концепція ФРН виключає поставки зброї країнам, де йде війна. Але згодом німці передумали, а німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр навіть визнав, що помилявся.

«Одна справа для Німеччини з якихось причин самій не надавати танки. А інша забороняти це тим країнам, які хочуть надати танки. Думаю, все йде до того, що Україна отримає танки», — резюмує в інтерв'ю для RFI Голова Громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж.

«Бронетанковий» та «авіаційний» Рамштайн

В середині грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для виходу на межі 23 лютого 2022 року, Україні потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць.

Питання танків поки стоїть найгостріше. США не хочуть надавати свої «Абрамси», пояснюючи це складним та дорогим обслуговуванням, а також логістичними перешкодами. В цих умовах саме німецькі «Леопарди» можуть стати виходом, пише BBC. По-перше тому, що в Європі їх багато — до 3 тисяч одиниць. До того ж ці танки відносно прості в експлуатації і надзвичайно надійні та ефективні в бою.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сібіга в ефірі телемарафону сказав, що п'ятничне засідання міністрів оборони створює нову реальність.

«Ми можемо його (засідання - ред.) неофіційно назвати бронетанковим Рамштайном. І ми теж дуже сподіваємося, і сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний Рамштайн буде авіаційним», — зазначив Сібіга.

21 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону повідомив, що питання про надання Україні винищувачів F-16 розблоковано. Він нагадав, що Нідерланди запропонували ці літаки.

F-16 - багатоцільовий американський винищувач четвертого покоління.. © AP / Boris Roessler

19 січня глава МЗС Нідерландів Вопке Хекстра, виступаючи у парламенті заявив, що уряд «розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд».

F-16 — багатоцільовий американський винищувач четвертого покоління. Завдяки відносно невисокій ціні, вважається найбільш масовим літаком в своєму роді.

Наступна зустріч союзників України на військовій базі Рамштайн запланована на середину лютого.