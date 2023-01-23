Пропагандистський спецназ: як організована російська інформаційна війна?

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА

Понад 10 трильйонів рублів закладено в державному бюджеті РФ на пропагандистські цілі цього року. Влада розширює війну «за розуми», причому не лише в самій Росії. Крім колосальних бюджетів, в арсеналі пропагандистів перевірена інфраструктура та набір інструментів — навіть для найбільш вибагливої аудиторії.

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Таємничий майстер-клас

Увечері 30 серпня в підмосковному виші Сбербанку відбувся незвичайний майстер-клас. «Усі ми в цій кімнаті — спецназ, який веде війну», — казав ведучий семінару, перший заступник адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко. «А головна війна зараз іде за розуми людей», — продовжував він.

Аудіозапис з закритого заходу отримала «Волл-стріт джорнел». Його автентичність підтвердили учасники зустрічі. Торік, у грудні, видання опублікувало матеріал про те, як Росія веде війну «за розуми людей».

WSJ описує, як Сергій Кірієнко вчить представникам органів державної влади працювати з суспільною думкою © WSJ

Упродовж кількох годин Кірієнко розповідав представникам органів державної влади та силових відомств, як працювати з суспільною думкою в Росії.

Цільової аудиторією для впливу повинні бути навіть школярі та діти в садочках, — цитує Кірієнка «Волл-стріт джорнел». — Одних тільки школярів у нашій країні 18 мільйонів. Уявіть, що на додачу є і їхні батьки

Сергій Кірієнко — центральна фігура російської пропагандистської машини, каже український дипломат, журналіст та блогер Дмитро Чекалкін. Саме Кірієнко та підконтрольні йому структури розробляють ключові наративи пропаганди та стратегії інформаційної війни.

А далі ці наративи розходяться інтернетом, газетами, лунають по телевізору, на радіо... але не тільки. З цього навчального року в російських школах і справді запровадили новий предмет «Розмови про важливе». Щопонеділка вчителі розповідають дітям про «зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей» та «виховують патріотизм». Це офіційні формулювання Міносвіти РФ.

Пропагандисти — теж військові злочинці

Один із головних інструментів інформаційної війни Росії — ботоферми. Найпотужніша і найвідоміша — «ольгінська фабрика тролів» у Санкт-Петербурзі. Згідно з численними журналістськими розслідуваннями та інформацією з відкритих джерел, спеціалісти цієї установи займаються дезінформацією та формуванням суспільної думки в інтернет, причому не лише в Росії. Саме «ольгінські тролі» були серед тих, хто втручався в перебіг президентських виборів у США 2016-го, йдеться в результатах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Роберт Мюллер - спеціальний прокурор США AP - J. Scott Applewhite

З «ольгінською фабрикою тролів» пов'язують щонайменше півтора десятка інших структур із одним і тим самим завданням. І єдиним власником — Євгеном Пригожиним, російським олігархом, колишнім кухарем Путіна та засновником військового угруповання «Вагнера». Причому до минулого вересня Пригожин заперечував причетність до бойовиків.

Пропагандистські наративи та російську дезінформацію поширюють не лише пригожинські структури, каже Дмитро Чекалкін. Є і інші, які реєструються і розташовуються за межами Росії, щоб приховати зв’язок із Кремлем.

Засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин також стоїть за так званою фабрикою тролів © AP / Alexei Druzhinin

Таким чином, російський механізм пропаганди та інформаційної війни має принаймні дві основні ланки: осередки створення наративів та засоби їхнього поширення.

Російська пропаганда повністю підконтрольна Кремлю та ним же фінансується, пояснює керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей. У Росії немає незалежних медіа, там діє жорстка воєнна цензура. Усі російські медіамайданчики, наголошує пан Соловей, є частиною воєнної інформаційної машини і тому так само відповідальні за воєнні злочини, як і військові, які чинять геноцид українського народу в Україні.

Суперечать один одному. І самому собі

Попри централізованість виробництва російської пропаганди та дезінформації, вона буває суперечливою. Це стало особливо помітно на тлі конфлікту між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та керівником «вагнерівців» Євгеном Пригожиним. У своєму останньому звіті Інститут вивчення війни приходить до висновку, що Пригожин це протистояння програв.

ЗМІ та ISW писали про суперечку між Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу AP

Раніше пропаганда діяла злагоджено, відзначає Дмитро Чекалкін. Але зараз здається, що є суперечність, що одних блогерів нацьковують на інших. Але, можливо, це саме результат інформаційно-психологічної операції, наприклад, із боку опонентів путінського режиму.

Суперечливі заяви в Росії можуть робити не тільки різні інституції та ЗМІ, але й одна й та сама особа. Наприклад, керівник МЗС Сергій Лавров. 15 листопада на саміті G20 він сказав журналістам, що президент Зеленський не слухає «жодних порад Заходу про потребу переговорів із РФ». Але вже 17 січня на прес-конференції в Москві заявив протилежне: «Захід вирішує за Україну. Вони заборонили Зеленському домовитися з Росією».

Міністр закордонних справ Росії на саміті G20 в Індонезії. 15 листопада 2022 AP - Bay Ismoyo

Але навіть взаємозаперечні заяви не шкодять меті російської пропаганди: що більше і що суперечливіше — то краще.

«Пожежний шланг» російської пропаганди

Головне завдання інтернет-тролів — писати коментарі в соціальних мережах, форумах чи під матеріалами онлайн-видань. Мета — озвучити певні наративи, а також створити видимість дискусії і залучити до неї вже реальних користувачів.

«Вони вкидають величезну кількість різних фейків та маніпуляцій. Якась спрацює, якась ні. Але це лавина», — каже керівниця «Фільтру», національного проєкту з медіаграмотності, Валерія Ковтун. «Такий підхід ще називають “пожежний шланг”. Щось постійно продукується. І люди вже не хочуть аналізувати, розбиратися, шукати правду, бо їм здається, що всюди брехня», — пояснює експертка мету російських тролів.

Значення соціальних мереж для російської пропаганди зростає AP - Julio Cortez

На думку Дмитра Чекалкіна, телебачення втрачає свою монополію головного маніпулятора громадською думкою. Російські пропагандисти та дезінформатори опанували алгоритми інтернет-майданчиків і вкладають серйозні кошти, наприклад в анонімні телеграм канали.

«Телеграм», зауважує Ігор Соловей, залишається головним джерелом російської пропаганди і в Україні.

Російські пропагандистські медіа також навчилися обходити санкції та заборону працювати в Європі, каже керівник Центру стратегічних комунікацій. Найпоширеніший спосіб — створювати нові вебсторінки та канали замість заблокованих. Кремль також просуває свої наративи через мережу проросійських «експертів» та за допомогою лояльних політиків, додає Соловей. Таких, наприклад, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Будинок у Санкт-Петербурзі, відомий як "фабрика тролів" AP - Dmitry Lovetsky

За даними Дмитра Чекалкіна, для пропаганди в російському бюджеті на 2023 рік закладено 10 трильйонів рублів (понад 130 мільярдів євро — ред.). Це майже третина кошторису, відповідні статті якого засекречені. Крім того, дезінформаційну машину РФ фінансують «кишенькові олігархи». Пан Чекалкін продовжує: «Яскравий приклад — Костянтин Малофєєв, який свого часу був також спонсором загонів на кшталт Стрєлкова».

«Експортувати хаос»

«Соціальна ентропія (фізична міра хаосу — ред.) — дуже токсична (...) Її потрібно виносити кудись подалі. Експортувати для утилізації на чужій територій». Це рядки зі статті колишнього помічника Путіна Владислава Суркова «Куди подівся хаос? Розпакування стабільності».

В опублікованому 20 листопада 2021 року матеріалі, Сурков розмірковує про те, як Росії зберегти свою державність. І доходить висновку, що найдієвіший спосіб — створювати хаос за межами РФ. Логіка автора в тому, що тоді росіяни не матимуть енергії робити щось у самій Росії. «Кримський консенсус — яскравий приклад консолідації суспільства за рахунок хаотизації сусідньої країни», — резюмував Сурков.

Владислав Сурков (ліворуч) пропонує "експортувати" хаос за межі Росії AP - Alexei Nikolsky

Там, де російська пропагандистська машина не може нав'язати свої наративи, вона сіє суперечки і хаос. Під час двох останніх президентських виборів у США росіяни створювали в соціальних мережах групи, які роздмухували максимально контроверсійні питання, пояснює Дмитро Чекалкін. Аборти, мігранти, обіг зброї… Вони створювали максимально запеклу боротьбу, щоб поляризувати американське суспільство.

Посіяти розбрат в суспільствах та недовіру до урядів російська пропаганда намагається зараз у Європі, каже Валерія Ковтун. Найбільш популярні наративи — про шкоду антиросійських санкцій для самого ЄС, а також фейки про українських біженців, мовляв, ті живуть на гроші європейців.

Російська пропаганда намагається дискредитувати українських біженців © AP / Paul Zinken

Цікаво змінився наратив про замерзання Європи, зауважує експертка з медіаграмотності Вікторія Ковтун. Тепер росіяни кажуть, що багата Німеччина закупила газ собі, але не подбала про інші країни. І головна мета — підбурити громадськість до протестів.

В Україні російська пропаганда хоче підірвати довіру до західних партнерів, продовжує Ігор Соловей. А також до української влади. Крім того, пропагандисти намагаються деморалізувати суспільство, маніпулюючи темами вимкнення світла та обстрілів енергетичної інфраструктури.

Не тільки хлопчик у трусиках

Російська пропаганда, зауважує, Дмитро Чекалкін, не завжди така примітивна, як історія про розіп'ятого хлопчика в трусиках. Це може бути кваліфікований і підступний підхід. Наприклад, той самий Анатолій Шарій. За рахунок свого ютуб-каналу він створив партію, яка мала представників в місцевих органах влади багатьох українських міст. Був ще Медведчук, Пальчевський. Чим більше таких п’ятих колон, тим ефективніше вдається розхитати внутрішньополітичну ситуацію, зауважує Дмитро Чекалкін.

Серед інструментів російської пропаганди є не лише блогери та політики, але й «експерти», які видають себе за науковців. Коли почалася повномасштабна війна, згадує Валерія Ковтун, усі почали гуглити, що таке Україна. І Росіяни заздалегідь підготували фейкові матеріали про те, що України як держави не існує. Авторами матеріалів виступали удавані експерти й академіки.

Міф про нацистів в Україні російська пропаганда розвиває з 2014 року © AP / Michael Probst

У кожній країні росіяни, зауважує пані Ковтун, шукають свої болючі точки, які викликають суперечки в суспільстві. І тиснуть саме на них. «Для німців, наприклад, питання нацизму дуже гостре, — пояснює експертка. — Саме слово "нацист" — негативний тригер для німців. Тому поєднання слів Україна та нацизм створює для них негативне сприйняття і небажання вникати далі».

В Україні ж, продовжує Валерія Ковтун, особливо гостро відгукується все, що пов’язано з нашими військовими. У соцмережах свого часу була фотографія із нібито замерзлим українським воїном, хоча насправді її героєм був російський солдат. Але всі почали це поширювати, кажучи, що наші військові там, а ви нічого не робите. Це дуже влучає в наш біль і стає вірусним. І навіть люди, які критично мислять, можуть поширювати неправду, бо зманіпульовані емоціями, резюмує Валерія Ковтун.