Мають обрати сторону: війна в Україні змінила відносини Путіна з Сербією

СЕРБСЬКА ПОЗИЦІЯ

Тіснішою за відносини між Сербією та РФ завжди була хіба що дружба Путіна із Олександром Лукашенком. Белградський та кремлівський чільники за останні роки зустрічалися десятки разів. Заради Путіна Александар Вучич навіть вчив російську мову, щоб спілкуватися з ним напряму. Але, як зізнався сербський лідер, уже кілька місяців вони не казали один одному ані слова.

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Про це президент Сербії розповів в інтерв'ю для «Блумберг». Навіть більше, заявив, що і він сам, і вся його країна рішуче відкидають будь-які територіальні претензії РФ щодо України.

«Ми з самого початку говорили, що ми не спроможні та й не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна. Так і залишиться», — цитує видання слова Александара Вучича.

Звичка грати на два фронти

На думку експерта з Центральної Європи та Балкан аналітичного центру ADASTRA Богдана Мироненка, такі висловлювання свідчать про те, що відносини між Сербією та РФ зазнають неабияких змін.

Александар Вучич та Володимир Путін © AP / Yuri Kochetkov

«Із Росією в Сербії існували, існують і не виключено, що й існуватимуть міцні історико-культурні зв'язки. Сербія користується допомогою Росії у так званому косівському кейсі. Росія є однією із держав, яка найпалкіше, у принципі, підтримує територіальну цілісність Сербії. Завдяки російським роз'ясненням стосовно того, що це, мовляв, якийсь американський, роздутий Заходом конфлікт. Частково за Косово як частини Сербії стоїть також Китай та інші держави. Зокрема, сила Росії дозволила переконати також низку африканських країн, які зробили це нещодавно, відкликали визнання Косова», — зазначає фахівець.

Значки із зображенням Володимира Путіна та Александра Вучича перед передвиборчим мітингом у Белграді © AP / Darko Vojinovic

Попри всі ці обставини, Сербія завжди намагалася підтримувати на високому рівні й відносини з Європою, адже багато в чому залежить від неї. До того ж, значна частина населення країни налаштована саме на західні цінності і прагне майбутнього з ЄС. Ігнорувати цей факт, зауважує Мироненко, влада не може, якою би проросійськи налаштованою вона не була.

Александр Вучич під час групового фото глав держав ЄС і лідерів Західних Балкан на саміті ЄС у Брюсселі © AP / John Thys

«Мені здається, що не менш як чверть населення Сербії сповідують чи однозначно проєвропейські і, навіть я би сказав, євроатлантичні погляди... Навіть серед осіб, які голосують за керівну прогресивну партію президента Вучича, я впевнений, що є частина, і в ній самій є крило більш ліберальне і проєвропейське. І сам Вучич теж поки що побоюється.. позиціонувати себе як абсолютно проросійську особу. Він радше виступає за таку нібито незалежну зовнішню політику багатовекторності. Але він ніколи не заперечував, що його пріоритетом є вступ Сербії до Євросоюзу. Значна частина населення Сербії економічно залежна від Євросоюзу — вона працює в державах ЄС. Та і в плані матеріального забезпечення Євросоюз важливий: європейські гранти і кредити важливі для підтримки сербської промисловості та новітніх секторів економіки, таких як айті», — пояснює аналітик.

Зазвичай Сербія підтримувала досить непоганий баланс між своїми східним та західними інтересами. Але Путін розв'язав повномаштабну війну в Україні, через яку розстановка фігур на світовій шаховій дошці змінилася кардинально. Тож тепер Сербія разом зі своїм лідером Вучичем має визначитися.

Президент Сербії Олександр Вучич . © REUTERS / Marko Djurica

Всидіти на двох стільцях не вдасться

Після початку повномасштабної війни ЄС консолідував зусилля для допомоги Україні. І йдеться не лише про постачання зброї та гуманітарної домоги, а й про санкційний тиск на РФ. І з кожним місяцем країна стає все більш ізольованою від Європи.

«Загалом навіть Угорщина не надто противиться цьому (впровадженню санкцій проти РФ — ред.), тому що якби Угорщина противилися, то, у принципі, санкцій не було б ухвалено. А ми бачимо, що вже йдеться про десятий пакет. Звичайно, що вона пропонує, наприклад, викидати (із санкційних списків — ред.) певних людей, особливо для неї важливих. Що ж стосується Сербії, то, власне, те, що вона поки що не держава-член ЄС дає їй можливості так ходити між крапельками», — говорить Богдан Мироненко.

Проте, пояснює експерт, ЄС ці танці під дощем, схоже, уже набридли. Ще торік у травні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель сказав: якщо Сербія хоче стати частиною ЄС, вона зобов'язана запровадити санкції проти Росії.

Підготовка до життя в нових реаліях

Сербія чудово розуміє, зазначає Мироненко, як сильно зріс геополітичний вплив України і те, що цей процес тільки набиратиме обертів. Водночас вона не може ігнорувати той факт, що Росія навпаки втрачає позиції на світовій арені.

«Двадцять четвертого лютого, коли Путін іще бравіював стовідсотково, коли він говорив, що зараз буде щось небачене, що Україна за три дні йому вся повністю підкориться, то, звичайно, у Сербії був такий певний сплеск ентузіазму. Консервативна частина населення теж це використовувала. От, мовляв, що залишиться від вашого європейського вибору. А тепер, коли Путіну було нанесено низку таких болючих поразок, болючих як для російської армії в плані її цілісності, так і для Путіна в плані його схвалення, то не можна не відзначити, що позиція Сербії, у принципі, стала такою, більш вичікувальною», — пояснює Мироненко.

Белград, вважає експерт, уже активно готується до програшу РФ у війні та життя в нових реаліях. У цьому й причина того, що Вучич відкрито засуджує претензії Росії на українські території. Адже розраховує на те, що в подальшому Україна, так би мовити, із солідарності не стане визнавати Косова.

Демонстрація у Косово проти обміну територіями з Сербією REUTERS/Hazir Reka

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«Річ у тому, що ситуація із Косово залежить від індивідуальних побоювань кожної держави. Наприклад, декілька держав Євросоюзу дійсно не визнають Косово. Йдеться про Іспанію, Румунію, Словаччину і Кіпр. Тобто це держави, у яких існують певні сепаратистські рухи або взагалі територіальні конфлікти, як, наприклад, на Кіпрі, хоча й заморожені фазі. От тому, звичайно, кожна держава вирішуватиме самостійно. Але очевидно, що у разі, якби Україна визнала Косово, це би неминуче призвело до сплеску інтересу до цієї теми», — пояснює Богдан Мироненко.

Ще один момент, який віддалив Сербію від РФ, — ситуація, що склалася із ПВК «Вагнера». Як стало відомо, російська приватна військова компанія намагається вербувати сербів на війну з Україною. Це викликало обурення Белграда. Александар Вучич розкритикував російські соцмережі за публікацію постів сербською із закликами вступати до її лав.