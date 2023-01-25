Чи може витівка данського націоналіста мати геополітичні наслідки?

КОРАН І НАТО

Туреччина знову погрожує заблокувати вступ Швеції до НАТО. Ердоган обурений тим, як біля турецького посольства в Стокгольмі спалили Коран. Але за напруженими відносинами між країнами стоїть не лише витівка данського націоналіста. Це й понад столітня історія, і шведські закони, і президентські вибори в Туреччині, і навіть американські винищувачі F-16.

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Скандальна акція

Захід, який знову розсварив Туреччину та Швецію, був узгоджений шведською поліцією. Ультраправому політику з Данії Расмусу Палудану дозволили провести протест біля турецького посольства в Стокгольмі. Але не спалити Коран.

Данський націоналіст Расмус Палудан узгодив свою акцію біля турецького посольства в Стокгольмі © AP / Fredrik Sandberg

Расмус Палудан очолює данську партію Stram Kurs (українською «Жорсткий курс» — ред.) і послідовно виступає проти міграції та ісламу. А торік, у квітні, він обіцяв влаштувати турне зі спалюванням священної для мусульман книги.

У п'ятницю, 20 січня, турецьке МЗС викликало посла Швеції і заявило йому про неприпустимість акції. Наступного дня Палудан зібрав своїх прихильників і майже годину критикував іслам, міграцію в Швеції та спроби Ердогана затиснути свободу висловлення. А згодом в інтернеті з'явилося відео, як Палудан спалює примірник Корану неподалік турецького посольства.

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Акцію засудили представники кількох ісламських країн, але найбільш активно — саме Туреччини. «Ми суворо засуджуємо цю огидну витівку щодо нашої священної книги», — заявило турецьке МЗС.

Біля шведських дипустанов у Туреччині пройшли протести © AP / Khalil Hamra

«Це расизм, а не свобода висловлення», — додав глава відомства Мевлют Чавошоглу.

Акцію одразу засудила і шведська влада. «У Швеції — широка свобода слова, але це не означає, що уряд або я підтримуємо висловлені погляди», — написав у твіттері міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

Анкару такі пояснення не влаштували, того самого дня вона скасувала візит міністра оборони Швеції Пола Юнсона. Поїздка була запланована на суботу. Під час переговорів мало йтися про шведську заявку до НАТО, яку все ще формально не підтримала Туреччина.

Міністр оборони, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Швеції на пресконференції щодо НАТО, Стокгольм, 24 січня 2023 р. © AP / Pontus Lundahl

У понеділок президент Реджеп Ердоган сказав, що Швеції не варто очікувати на його підтримку в цьому питанні:

Цілком очевидно, що ті, хто влаштував такий сором перед посольством нашої країни, більше не можуть розраховувати на прихильність щодо своєї заявки

Швеція та Фінляндія: майже в НАТО

Упродовж десятиліть Швеція та Фінляндія дотримувалися нейтралітету і не вступали в жодні військові об'єднання. Але торік, у травні, після початку повномасштабної агресії Росії проти України, Стокгольм та Гельсінкі одночасно подали заявку на приєднання до НАТО. Її повинні підтримати всі 30 членів Альянсу.

Реджеп Ердоган від початку не підтримав вступ Швеції та Фінляндії до НАТО © AP / Burhan Ozbilici

Туреччина від самого початку звинуватила обидві країни в підтримці терористів. «У жодній із цих держав немає чіткого ставлення до тероризму. Як ми можемо їм довіряти?» — говорив Ердоган 16 травня.

Ще одним приводом блокувати вступ нових членів для Туреччини стало збройне ембарго, яке Фінляндія та Швеція запровадили 2019-го через дії турецької армії в Сирії.

Але на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня сторони підписали меморандум, й Анкара зняла заперечення. Реджеп Ердоган тоді сказав, що домігся від Фінляндії та Швеції екстрадиції 73 людей, яких у Туреччині вважають терористами. А втім, в оприлюдненому тексті меморандуму йдеться про те, що Стокгольм та Гельсінкі розглянуть відповідні запити Анкари.

Туреччина зняла заперечення щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО на саміті Альянсу, Мадрид, 28 червня 2022 р. © AP / Bernat Armangue

У турецькому списку на видачу є передусім курди, яких Анкара звинувачує в причетності до Робітничої партії Курдистану (РПК). Ця організація визнана терористичною не лише в Туреччині, але й у США та ЄС, зокрема й у Швеції.

Водночас третина осіб зі списку не пов’язані з РПК, сказав в липневому інтерв’ю BBC турецький журналіст Бюлент Кенеш. До 2015-го він був головним редактором опозиційної турецької газети «Тудейз заман», але перебрався до Швеції під тиском влади. Серед тих, кого хочуть отримати турецькі силовики, зауважує Кенеш, багато журналістів і публіцистів, які критикують владу.

Бюлент Кенеш — журналіст, видачі якого у Швеції домагається Туреччина © AP / Fredrik Sandberg

2016-го частина турецьких військових спробувала захопити владу в Туреччині. Але Ердоган та його прихильники придушили заколот, а силовики почали масові чищення: звільнили та арештували тисячі чиновників, викладачів та медійників. Бюлента Кенеша,зауважує BBC, теж підозрюють у причетності до перевороту.

Між Анкарою та Стокгольмом справді є різниця в інтерпретаціях, погоджується знавець Близького сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Якщо Туреччина вважає всіх цих людей підозрюваними в тероризмі або сепаратизмі, то для Швеції це не очевидно.

До того ж екстрадиції заважають шведські закони. Як зауважує Ілія Куса, люди, яких Туреччина вимагає видати, отримали статус біженця, політичний притулок або оформляють громадянство:

Така екстрадиція порушить фундаментальні принципи та закони Швеції. І суди будуть блокувати видачу, бо вважатимуть це політичним переслідуванням. Особливо, ураховуючи певну токсичну репутацію Туреччини в галузі прав людини

Звідки курди в Швеції?

У Швеції нині проживають до 110 тисяч етнічних курдів, які представлені й у національному парламенті. Курдська діаспора, розповідає Ілія Куса, почала формуватися у 80-х роках минулого століття. Це спершу були мігранти з Туреччини та Іраку, причому серед них було чимало саме політичних біженців.

На тлі війни в Сирії Швеція активно підтримувала вже сирійських курдів, продовжує пан Куса. Шведи допомагали курдським організаціям фінансово, політично і дипломатично. Тодішня міністерка закордонних справ навіть їздила до Сирії і зустрічалася з курдськими лідерами.

Ще в середині 80-х шведська влада занесла РПК до списку терористичних організацій. У вбивстві тодішнього прем’єр-міністра Швеції Улофа Пальме спершу підозрювали саме курдських радикалів, хоча згодом всі звинувачення з них зняли.

Турки, каже Ілія Куса, давно критикували Швецію за надто активну підтримку курдів. Але тепер додався ще й гарний привід — не просто сказати, а ще й заблокувати їхній вступ до НАТО.

Навіщо Ердогану курди: історія, географія, політика

У світі нині від 35 до 40 мільйонів курдів — це найбільший народ без власної держави. Вони розселені переважно в сучасних Іраку, Сирії, Ірані, та найбільше — близько 15 мільйонів — у Туреччині.

Курди почали боротьбу за створення власної держави після розпаду Османської імперії в 1920 році. А в 70-х роках сформувалася ліва Робітнича партія Курдистану. Вона оголосила війну владі Туреччини, гаряча фаза якої тривала до 90-х років. Але і після цього турецькі силовики проводили військові операції проти курдів у Туреччині та Іраку, а 2016-го почали бойові дії проти курдських угруповань у Сирії.

Курдський військовий в Іраку. Жовтень 2014 © AP / Hadi Mizban

В Іраку нині курди мають свою автономну область зі столицею в Ербілі. Турецька влада теж пішла на деякі поступки, але проти курдського народу і досі діють серйозні культурно-політичні обмеження. Ердоган вважає курдів загрозою, бо, за словами Ілії Куси, ті претендують на південно-східні території Туреччини.

А втім, є і ще одна причина посилення антикурдської риторики Ердогана.

Реджеп Ердоган готується до президентських виборів, які заплановані на травень © AP

14 травня в Туреччині заплановані президентські вибори, де чинний президент сподівається переобратися. Голосування відбудеться в умовах серйозної економічної кризи в країні — торік Туреччина була третьою у світі за рівнем інфляції. «Чим ближче вибори, тим більш агресивною та наступальною буде риторика президента», — вважає Ілія Куса. Президент має демонструвати рішучість, без проявів слабкості.

Рука Кремля?

Виправдовуючи початок повномасштабної агресії, президент РФ Путін казав, що не може допустити нового розширення НАТО і його наближення до кордонів Росії. А втім, коли до альянсу приєднаються Фінляндія та Швеція, кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів. І проходитиме він там, де розташовані стратегічні бази російської армії. Крім того, усі держави, що мають вихід до Балтійського моря, будуть членами НАТО.

Генеральний секретар НАТО тримає заявки Фінляндії та Швеції на вступ. 18 травня 2022 © AP / JOHANNA GERON

Але знавець Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса не вбачає в суботній акції в Стокгольмі руки Кремля. У Швеції є чимало своїх правих, які мають свої погляди на іслам, Туреччину, мігрантів. Питання правих поглядів зараз доволі гостро стоїть в Європі. Це почалося з 2014 року, зауважує Ілія Куса, коли була міграційна хвиля:

Це, безумовно, провокативна акція, але вона цілком вкладається у внутрішньополітичну атмосферу в Швеції

А от в тому, що Стокгольм та Анкара врешті порозуміються, Ілія Куса майже не сумнівається. Фінальних домовленостей він очікує після президентських виборів у Туреччині. Можливо, до червневого саміту у Вільнюсі, але точно до кінця року.

Президент Туреччини та прем'єр-міністр Швеції під час зустрічі в Анкарі. 8 листопада 2022 © AP / Burhan Ozbilici

Це в інтересах обох країн, пояснює Ілія Куса. А те, що відбувається зараз, він називає політичними торгами, один із предметів яких — американські винищувачі Ф-16. Їх Анкара дуже хоче отримати. «Швеція, може, видасть Туреччині кількох підозрюваних, але масових екстрадицій не буде», — зауважує Ілія Куса.