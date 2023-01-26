Винні. ЄСПЛ визнав, що росіяни окупували частину Донбасу 2014-го

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав, що частина Донецької та Луганської областей перебуває під російською окупацією ще з 11 травня 2014 року. Тепер він офіційно може розглядати позов України до РФ щодо війни на Донбасі. Окрім того, важливі зрушення відбулися й у справі збитого над українською територією малайзійського боїнга МН17.

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Велика палата ЄСПЛ визнала скарги у справі «Україна та Нідерланди проти Росії» частково прийнятними і тепер може переходити до розгляду по суті. У рішенні зазначено, що території Луганщини і Донеччини контролювали керовані росіянами сепаратисти від 11 травня 2014 року і принаймні до 26 січня 2022.

Справа об'єднує український позов щодо окупації Донбасу та позов від Нідерландів із приводу збиття авіалайнера МН17. 196 із 298 загиблих у цій авіатрощі пасажирів були громадянами Нідерландів. Окрім того, у справі йдеться про порушення РФ прав людини на окупованих територіях та про викрадення дітей-сиріт із Донеччини та Луганщини.

Reshenie Bolshoi Palaty po delu Ukraina i Niderlandy protiv Rossii – delo o reise MH17 i konflikte na vostoke Ukrainy priemlemo, peredano na rassmotrenie po sushchestvu (Russian version)https://t.co/WslTqb9XbK#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/bZQlWWGL30 — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 25, 2023

В українському Мін'юсті зазначають, що ухвалене ЄСПЛ рішення не тільки допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі скоєні злочини, а й стане одним із ключових аргументів у будь-яких ймовірних перемовах із Росією.

«Такі рішення можуть бути використаними для дипломатичного тиску на Росію, запровадження додаткових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності рф щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях», — йдеться в повідомленні на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

Ключове рішення

Важливість цього рішення, на думку кандидата юридичних наук, директора Центру Дністрянського Івана Городиського, полягає в тому, що вперше велика міжнародна інстанція визнала: РФ коїть воєнні злочини не з 24 лютого 2022 року, а вже протягом більш ніж восьми років. І надалі, каже юрист, його можна використати як вагомий аргумент у багатьох інших міжнародних судових процесах. А що судити Росію будуть ще не раз, експерт не сумнівається.

Європейський суд з прав людини © ECtHR

«Є такий термін у юриспруденції icebreaker — криголам. Фактично це рішення-криголам, оскільки раніше, коли ми говорили про різного роду міжнародні установи, то вони дуже обережно підходили до того, щоб визнати те, що Росія здійснює активні дії, неприховані, відкриті, на Донбасі саме з 2014 року... Тому в подальшому можна очікувати, що в майбутніх рішеннях насамперед Міжнародного суду ООН, Міжнародного кримінального суду чи Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії цей факт уже не треба буде доводити», — пояснює Іван Городиський.

До того ж, зазначає він, це рішення точно відображає метаморфози, які відбулись за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в політикумі європейських держав, США та інших країн.

«Західні союзники за останні кілька місяців зрозуміли, що повернення до формату, наприклад, Мінських угод, якихось компромісів неможливе. Його вже не буде. Тому я вважаю, що це рішення стало наслідком такої ментальної зміни, моральної зміни в нас, наших союзниках», — вважає експерт.

Винний не значить покараний

Навіть у разі доведення вини Росії і в збитті боїнга, і в незліченних злочинах, скоєних на українській землі, покарати її можна буде тільки, якщо вона сама погодиться. Так працює міжнародне право.

«Механізм Європейського суду ґрунтується на згоді держав. Тобто держава, яка є стороною європейської конвенції, погоджується з юрисдикцією ЄСПЛ і визнає своє зобов'язання виконувати його рішення. У випадку Росії, ще задовго до 24 лютого минулого року вона вирішила на рівні свого національного законодавства, що рішення ЄСПЛ не є обов'язковими до виконання, якщо вони не будуть перепідтверджені російськими судами. І зараз вона, у принципі, не визнає юрисдикцію ЄСПЛ. І, очевидно, очікувати від неї добровільного виконання рішень не доводиться», — пояснює кандидат юридичних наук.

Механізмів же примусового виконання призначених покарань у рамках європейської системи захисту прав людини не існує. Невже РФ усі злочини просто минуться? Як пояснює Іван Городиський, не зовсім так. Коли юридична система не справляється, допоможе політична.

«Невиконання цього рішення стане приводом, наприклад, пролонгувати санкції або запровадити нові. Якщо Росія одного дня захоче принаймні відновити певний рівень співробітництва з Європейським Союзом, з Радою Європи, з цивілізованим світом, вона буде змушена виконати це рішення», — каже експерт.

Путін © Sergei Bobyl

Путін, зауважує експерт, завдяки цьому рішенню ЄСПЛ, як і хотів, увійде в історію людства, але не в омріяному ним статусі «збирача земель».

«В історію це ввійде як довідка про те, що є встановлений факт злочину, встановлені винні. І в цьому випадку цього вже ніщо не змінить. Як буде виконуватися це рішення, це вже інше питання. Але в історії Путін, Патрушев та інші будуть записані як агресори і злочинці», — наголошує юрист.

Старі механізми вже не працюють, нових ще немає

Притягнути РФ до відповідальності примусово могли би інші міжнародні правові інституції, наприклад Рада Безпеки ООН. Могла би, якби не один нюанс: Росія та Китай, які туди входять, маю право вето, тож можуть просто заблокувати будь-які спроби.

«Тому ми вступаємо в досить цікаву епоху з точки зору міжнародного права, коли старі механізми вже не працюють, нових ще немає. І фактично ті держави цивілізованого світу, які керуються духом верховенства права, які себе окреслюють як правові держави, вони формують коаліцію і чинять політичний тиск на допомогу Україні з тим, щоб відновити міжнародний правопорядок», — наголошує експерт.

Росія порушила правові процедури, коли посіла місце СРСР у Раді Безпеки ООН © AP / Bebeto Matthews

Городиський упевнений, що зовсім скоро варто чекати глобальних змін світового устрою. Без правил зовсім країни співіснувати не зможуть, але й грати за однаковими правилами хочуть не всі.

«Поки немає доброї волі передусім з боку Росії, Китаю, частково Індії (поки вони це так протиставляють іншим державам), то очікувати на повторення того, що було в 1945 році, такого глобального консенсусу, який призвів до створення ООН, наразі не доводиться. Швидше за все, ми будемо бачити, що далі буде існувати Організація Об'єднаних Націй, роль якої зведеться більш як до такого майданчика для діалогу, що не є погано. Але яка втрачатиме певне політичне значення і ефективність якої знижуватиметься. І цілком імовірно, що постануть дві або навіть три паралельні міжнародні системи співробітництва. Що буде фактично повторенням ситуації, яка існувала ще до Першої світової війни, коли світ був, так би мовити, поділений на блоки», — резюмує Іван Городиський.