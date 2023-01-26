Лідерські амбіції та прагматичний нейтралітет. Як зрозуміти Індію?

Видовищний військовий парад та масштабні святкування. Індія відзначила День республіки — одне з головних національних свят країни. RFI дослідило, чим важливий цей день для індійців, які головні виклики стоять перед сучасною Індією, та що заважає їй однозначно підтримати Україну на тлі російської агресії.

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Привид колоніального минулого

Це особливий день для Індії. Головним приводом для святкувань вважається прийняття конституції 1950 року. Але рівно за 20 років до того - 26 січня 1930-го, місцева влада тоді ше британського домініону оприлюднила декларацію «Пурна Сварадж». Документ призначав святкувати День незалежності саме цього дня і поклав початок фінальному етапу визвольних змагань для Індії. А в 1947-му, після майже двох століть британського панування, Індія стала незалежною країною.

Святкові паради, присвячені Дню республіки, пройшли в різних містах Індії © AP / Anupam Nath

Свіжими ще колоніальними спогадами, наприклад про масовий голод кінця ХІХ століття, іноді пояснюють антизахідні настрої в індійському суспільстві. І певну проросійську позицію уряду. Але це не завжди так.

Індія збудувала з Великою Британією абсолютно унікальні дружні відносини, каже експертка Національного інституту стратегічних досліджень Олена Борділовська. Колишня митрополія, в спогадах індійців — не лише країна, яка попила їхньої крові і виснажила природні ресурси. Це і держава, яка допомогла Індії багато чого побудувати. І вони це цінують. До Великої Британії у них зараз питань немає, і це феномен.

Індія нині не має претензій до Великої Британії © AP / Manish Swarup

«До Росії ж частина індійського суспільства ставиться прихильно за інерцією — асоціюючи її з Радянським Союзом. А СРСР чимало допомагав молодій незалежній Індії», — продовжує Олена Борділовська.

«Але вони не розуміють, що Радянський союз теж був колонізатором. А ще не розуміють того, що більшість допомоги, яку вони отримували від СРСР, була насправді саме з України. Підживлює ці хибні сентименти медійна присутність Росії в Індії, яка набагато сильніша за українську», — резюмує експертка.

«Нинішня епоха — не епоха війни»

Ці слова прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, сказав президенту РФ Путіну на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді торік у вересні. Їх вважають особливо гострою публічною критикою російської агресії з боку Нью-Делі.

Моді Путіну: «зараз не епоха війни» © AP / Sergei Bobylev

Здавалося б, звичайна миролюбна фраза, але має значення, як і коли вона була сказана.

«Це було привселюдне зауваження — впевнена Олена Борділовська — ці слова пролунали саме під час зустрічі з Путіним, перед телекамерами. І це побачили, люди по всьому світу».

«Важливий і момент, коли це було сказано — продовжує пані Борділовська— на той момент вже весь цивілізований світ дав зрозуміти, що не підтримує Росію, що сприймає її дії, як агресію, порушення норм міжнародної поведінки». Весь світ вже був з Україною, важлива і реакція Путіна, резюмує експертка.

А реакція була стримано-негативна. Путін цього не очікував.

Нарендра Моді змусив Володимира Путіна чекати на саміті в Самарканді. 16 вересня 2022. © AP / Alexandr Demyanchuk

Після цього Нарендра Моді скасував щорічний візит до Москви, що Олена Борділовська також вважає важливим сигналом.

Але так було не завжди.

Індійський нейтралітет

Нейтралітет — це золоте правило зовнішньої політики Індії, зауважує експертка.

«Але від початку російської агресії проти України, цей нейтралітет був швидше на користь Москви. У Нью-Делі не засудили цю агресію, не робили жодних офіційних заяв», — пригадує Олена Борділовська. Єдине, в перші дні війни Моді зателефонував Путіну і намагався переконати його повернутися до дипломатії. Але загалом Індія продовжила бізнес і зустрічі з Росією.

Міністри закордонних справ Росії та Індії на зустрічі в Москві, 8 листопада 2022 © AP / Maxim Shipenkov

Ситуація почала змінюватися влітку-восени, коли українські війська пішли в контрнаступ, — продовжує Олена Борділовська — до того ж індійці побачили, що Україну підтримує широка коаліція союзників. А цілі, які придумала собі Росія — химерні, Індія від початку розуміла, хто в цій війні є агресором, а хто — жертвою. Але в останні 3-4 місяці тон індійського нейтралітету стає проукраїнським.

Втім це все одно нейтралітет. Індія збільшила закупівлю російської нафти, яку купує вдвічі дешевше за ринкову ціну — пише Reuterts. До того ж індійська влада небезпідставно звинувачує ЄС в тому, що саме європейські покупці роками забезпечували Росію стабільним прибутком, купуючи російський газ. І навіть після початку війни Європа імпортувала з РФ вшестеро більше нафти, сказав міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар торік у грудні.

Представники Індії та Китаю утрималися при голосуванні за засудження російської агресії проти України. 25 лютого 2022. © AP / John Minchillo

У 2021-му Індія наторгувала з Росією на 13,5 мільярдів доларів. Це майже в чотири раз менше ніж за той самий рік з Україною. «Але разом із тим, що Індії не хочеться різко втратити важливого торгового партнера, Делі не готовий псувати відносини з Заходом, який підтримує Україну. Адже і з ЄС, і з США Індія має стратегічні зв'язки», — каже Олена Борділовська.

Бонус у карму

Слова Нарендри Моді про те, що зараз не час для війни, увійшли до підсумкового комюніке саміту G20. Хоча ухвалити текст цього документу було доволі важко.

Нарендра Моді - прем'єр-міністр Індії © AP / Sergei Bobylev

З 1 грудня Індія сама очолила «двадцятку» і поставила амбітні завдання свого головування, каже Олена Борділовська. Це в тому числі прогрес в припиненні російсько-української війни. А досвід модерації в індійських дипломатів вже є.

«Наприклад, Делі був залучений до переговорів щодо “зернової угоди”, та деескалації навколо ЗАЕС», — перераховує пані Борділовська факти, які раніше не афішувалися.

Крім того, після вересневого саміту ШОС, Росія пригальмувала свій ядерний шантаж. Оглядачі пов’язують це із жорсткою позицію Китаю та Індії, які дали Путіну зрозуміти, що навіть погрози застосувати зброю масового знищення — неприйнятні.

Для Індії це принципове питання, вважає пані Борділовська. Адже в їхній ядерній доктрині сказано, що що ядерна зброя — це зброя для захисту, а не для нападу. Індія дотримуєтсья принципу незастосування ядерної зброї першою. Тим більше проти неядерних країн.

Серед пріоритетів індійського головування в G20 - врегулювання російсько-української війни © AP / Willy Kurniawan

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмови із главою індійського уряду Нарендрою Моді. В ході якої згадав про українську формулу миру.

«Індія весь час закликає до переговорів — зауважує Олена Борділовська — але конкретних пропозицій як це зробити ми поки не чуємо. Наш президент, водночас, пропонує конкретні речі. Так, ми поки не почули офіційну реакцію Нью-Делі, але якщо Індія зможе стати посередником і примусити Росію до переговорів на наших умовах — це буде великий бонус їй і в карму (посміхається - ред.) і в імідж є саме глобальної, а не регіональної держави.

Обійти Китай

За останні 15 років індійська економіка зросла втричі і завершила 2022 рік на п'ятому місці в світі. А до 2030-го індійський ВВП може стати третім на планеті — прогнозує Блумберг.

Одна з економічних цілей Індії — обійти Китай, продовжують журналісти видання. Цьому сприяє суперництво КНР та США, на тлі якого міжнародні компанії шукають нових крупних партнерів в Азії. І Індія створює для них всі умови. Делі гарантує пільги для технологічних галузей та виділяє майже 20% бюджету на капітальні інвестиції. А з 2014-го року уряд провадить програму «Працюй в Індії» — аналоги якої сприяли економічному ривку Китаю, Сінгапуру та Південної Кореї.

Китай та Індія співпрацюють у багатьох форматах, обидві країни представляють так званий колективний Південь. І вони повинні співпрацювати, хоча б тому, що мають великий спільний кордон, каже Олена Борділовська.

Але є і невирішені питання, через які обидві країни постійно знаходяться напоготові до чергового загострення. А майже щороку на кордоні відбуваються якісь зіткнення.

Найбільша демократія в світі

Прірва між найбагатшими та найбіднішими - один з головних внутрішніх викликів для влади © AP / Rajesh Kumar Singh

Китай вже не найбільш населена країна в світі. Торік, за оцінками World Population Review, населення Індії сягнуло 1 мільярда 417 мільйонів. Це майже на на п'ять мільйонів більше, ніж в сусідній країні

Але разом із зростанням населення, в Індії зростає і розрив між багатими і бідними. Кількість супербагатіїв в Індії збільшується так швидко, як ніде в світі, констатує Блумберг. І хоча за останні 15 років майже півмільярда індійців вибралися з-за межі бідності, понад 200 мільйонів все ще живуть у злиднях, пише Times of India.

Подолання бідності — один з головних внутрішніх викликів для уряду Нарендри Моді. І суспільство йому, схоже, довіряє. Із майже півтора мільярдним населенням, Індія вважається однією з найбільших демократій в світі. І з 2014-го року індійці обирають саме Моді. Зараз його підтримує понад 70% громадян.