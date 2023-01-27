Катрін Колонна: Притягнути до відповідальності можна навіть того, хто віддав наказ про вторгнення

ІНТЕРВ'Ю RFI

Без здійснення правосуддя — в Україні не буде міцного миру. Заявила в ексклюзивному інтерв’ю двом редакціям RFI — українській та румунській — міністерка закордонних справ Франції. Катрін Колонна розповіла про готовність Франції підтримувати Україну до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності та перспективи створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів російської агресії в Україні.

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Маємо однакову мету

— Уже понад 11 місяців продовжується велика війна в Україні. З точки зору українців, закінчення цієї війни можливе лише з військовою поразкою Росії та поверненням усіх українських територій, включно з Кримом. Чи підтримує Франція таку позицію України?

— Я вважаю, що ми дійсно маємо однакову мету, не тільки Франція, але й усі ті, хто на боці України і допомагають їй оборонятись та підтримують її мету — відновити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. І ви знаєте, що якщо ми поруч з Україною, то ще й тому, що ми відстоюємо своє бачення світу цінностей, принципи міжнародного права, зрештою, і наші інтереси.

Якщо ніхто не поважатиме порядок, заснований на правилах, якщо кожен зможе вторгнутися до свого сусіда без наслідків, я вважаю, це все може вийти надто далеко і за межі Європи.

Тож сьогодні, на жаль, настав час зброї. Ми допомагаємо Україні захищатися. І для того, щоб Україна могла перейти до нових етапів діалогу, який існував раніше, але був перерваний, вона (Україна - ред.) повинна відновити баланс сил.

Але це вирішувати їй (Україні - ред.) і на її умовах, чи готова вона зробити другий крок. Для цього Україні все-таки потрібен добросовісний партнер, щоб не тільки Україна, як це зробив її президент, представила свій мирний план у десяти пунктах. Росія — сторона, яка досі не виявила готовності до продуктивного діалогу, до добросовісного ведення діалогу. Яка, навпаки, систематично порушувала всі свої зобов’язання, як міжнародні, так і зобов’язання, взяті після розпаду Радянського союзу. Отже, ми повинні спершу відновити цей новий баланс сил і допомогти Україні повернути те, що їй потрібно повернути. А потім сподіватися, що на цій основі можна започаткувати новий етап.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна © RFI

Засоби для правосуддя існують

— Торік Франція оголосила про початок роботи над трибуналом з розслідування російської агресії в Україну. В якій формі може бути організований цей трибунал і чи думаєте ви, що це реально, що росіяни, відповідальні за агресію проти України, постануть перед цим судом?

— Так, тому що так має бути. Ми знаємо, що не буде міцного миру без здійснення правосуддя. І тому ми рішуче віддані цій боротьбі з безкарністю. Цю роботу провадить група країн, частиною якої є Франція, але не одна. Нас близько двадцяти, щоб подумати про можливість спеціального трибуналу, який міг би судити злочин агресії. Судовий процес складний. Робота ще не завершена, але це можливість, яку ми повинні розглянути і яку ми раді розглянути.

Але це слід розглядати як доповнення до того, що вже існує. Це компетенція українських судів, яким ми допомагає. Франція уже відправила в Україну кілька груп слідчих, передала ДНК лабораторію, а незабаром у квітні прибуде друга.

Також це питання національного правосуддя. Наприклад, є заходи запроваджені у Франції, а також в інших країнах.

Але перш за все, це міжнародне правосуддя з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, якому ми також допомагаємо, і який є компетентним і який, маю вам нагадати, може дійти навіть до найвисокопоставленіших осіб. Це каже генеральний прокурор, я повторюю, але це повинні пам’ятати всі: притягнути до відповідальності можна не тільки того, хто стріляв, хто вбивав, а й того, хто віддав наказ, і навіть того, хто віддав наказ про вторгнення. У минулому траплялося, що глави держав поставали перед правосуддям. Отже, існують засоби для правосуддя, і вони мають бути. Це важливо.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна © RFI

— В останні два дні ви відвідали Одесу, Кишенів, базу Чинку в Румунії, Бухарест, який підсумок цього турне по регіону?

Думаю, вже з назв цих міст можна зрозуміти послідовність моєї подорожі. І ця послідовність має показати, що ми присутні тут, у Румунії, але не тільки присутні, але й ми поруч з Молдовою та поруч з Україною. І ми добре розуміємо, що це свідчення нашої близької позиції, а також повідомлення, що ми пильнуємо.

Я зустрілась з президенткою Молдови, я вчора була в Одесі, щоб побачитись з моїм колегою Дмитром Кулебою. Я вважаю, що це теж меседж, який повинні зрозуміти ті, хто спостерігає за нами поза межами європейських країн, поза межами дружніх і союзних держав.

Ми пильні. Ми присутні на східному фланзі Атлантичного альянсу, ми присутні в цій частині європейського континенту, і ми також пам’ятаємо, що Одеса — це Україна, і я думаю, що це повідомлення має почути весь світ і поза Європою.