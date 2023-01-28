США визнали приватну армію «Вагнера» транснаціональними злочинцями

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Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну Сполучених Штатів оголосило ПВК «Вагнера» транснаціональною злочинною організацією. Крім того, були запроваджені санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

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Про це повідомили на офіційному сайті американського Міністерства фінансів. Там зазначають, що нові санкції стосуються шести фізичних та 12 юридичних осіб, пов'язаних із приватною військовою компанією «Вагнера».

«Коли санкції та заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати чинності, Кремль відчайдушно шукає зброю і підтримку, зокрема через жорстоку групу "Вагнера", щоби продовжити свою несправедливу війну проти України», — сказала голова Мінфіну США Джанет Єллен.

«ПВК Вагнер Центр» AFP - OLGA MALTSEVA

Саме ж незаконне збройне угруповання визнали транснаціональною злочинною організацією. І це один із значущих кроків на шляху до поступової нейтралізації ПВК, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

«Злочинців і терористів взагалі треба визнавати злочинцями і терористами, незалежно від того, де вони знаходяться, у якій країні і як вони називаються. Бо це реальна загроза для безпеки — безпеки глобальної. Тому те, що американці визнали цю (організацію — ред.) злочинною організацією — абсолютно справедливо. І мені здається, що це означатиме поступовий занепад цієї структури, тому що вона не має того впливу, як, наприклад, ІДІЛ. Вона не може навіть претендувати на якусь частину такого впливу... Але поза тим її діяльність, скажімо, на африканському континенті, у Сирії свідчить про те, що з нею треба реально боротися. І зараз, я думаю, ця боротьба перейде у фінальну стадію», — зазначає Володимир Огризко.

Непочесне звання

Транснаціональні злочинці — це статус, який дозволяє заморозити будь-які активи угруповання у США. Крім того, усім юридичним та фізичним особам Сполучених Штатів забороняється надавати цій приватній військовій компанії будь-які гроші, товари чи послуги.

«ПВК Вагнер центр» у Санкт-Петербурзі © REUTERS / IGOR RUSSAK

Це, як вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, не всі плюси від визнання «Вагнера» транснаціональним злочинним угрупованням.

«Тут ідеться про те, що це чіткий сигнал спецслужбам, які й можуть уже своїми методами впливати на існування такої структури... Визнання, що структури "Вагнера" є злочинними, означає, що з ними треба вести боротьбу. А ця боротьба не має кордонів. Тероризм — це глобальне явище, і тому це стосується всіх, бо сьогодні ця загроза може виникнути в одній точці земної кулі завтра, а завтра в інший. Ще, на мою думку, один такий цікавий аспект — це означає, що активність "Вагнера" у світі справді різко зменшиться. Адже там прекрасно розуміють, що будь-хто, хто назве себе вагнерівцем, буде об'єктом для знищення», — вважає дипломат.

Міжнародні гастролі злочинців

А наслідити вони встигли у багатьох країнах, зокрема в Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. За останніми даними британської розвідки, зараз майже 50 тисяч найманців воюють на українській землі від імені цього незаконного збройного угруповання.

А нещодавно виринули ще й у Європі, щоправда, там не воюють, а вербують нових найманців. Поки що.

Фреска із зображенням логотипу російської групи Вагнера на стіні в Белграді, Сербія, 19 січня 2023 року AP - Darko Vojinovic

Так, до лав приватної військової компанії намагаються заманити сербів. І хоча Сербія завжди була налаштована щодо РФ дружньо, цього президент Александар Вучич терпіти не став.

«Чому ви, з "Вагнера", кличете когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?», — сказав Вучич.

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Також частину країн ПВК «Вагнера» має за партнерів. Усіх їх об'єднує одна спілька риса — диктаторські режими. Так у Білому домі підтвердили, що зброю приватній військовій компанії постачає, зокрема, КНДР.

«Ми можемо підтвердити, що Північна Корея передала першу партію зброї "Вагнеру", її вже оплатили», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Ізоляція в РФ

А от для російського режиму це збройне угруповання, кероване «кухарем Путіна», може стати фатальним, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Дипломат зазначає, що визнання ПВК транснаціональною злочинною організацією і процеси, які воно спровокує, поступово зажене вагнерівців усередину РФ.

ПВК «Вагнера» © AP

«Я вірю, що певний позитив в цьому є, тому що вагнерівці тепер взагалі всі будуть об'єктами для знищення повсюди у світі, і вони поступово зосередяться в самій Росії. А це означатиме, що процес створення таких кишенькових армій в Росії піде вгору. А що вони роблять? Вони воюють між собою. Тобто чим більше буде отака внутрішня напруга в самій Росії всередині, тим менше вони будуть загрожувати назовні. А те, що процес фрагментації Росії вже почався, і те, що там створюються окремі підрозділи від місцевих або силовиків, або князьків, це вже очевидно. Думаю, що ПВК "Вагнера" дадуть непоганий приклад іншим, як треба створювати приватні армії, а відтак послаблювати Росію зсередини», — резюмує Володимир Огризко.