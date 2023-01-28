Чечня може бути звільненою від «в’язниці РФ» – Моравецький

ВІЛЬНА ІЧКЕРІЯ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею утворення незалежних держав народами, які нині входять до складу Росії.

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Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу LCI.

«Є регіони Росії, які є в'язницями для інших народів. Ці регіони можна було б звільнити, як, наприклад, Чечню. Вони могли б стати незалежними. Вони боролися за свою свободу століттями, а останні кілька десятиліть – з великою мотивацією. Я вважаю, що ця країна заслуговує на незалежність», – вважає Моравецький.

Росія двічі нападала на Чечню після розпаду Радянського Союзу: у 1994-1996 і 1999-2009 роках. Після останньої кампанії РФ встановила контроль над регіоном, яку нині очолює одіозний Рамзан Кадиров.

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