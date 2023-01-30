Польща у координації з НАТО може передати Україні свої винищувачі F-16

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Про це у коментарі журналістам заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», — сказав Моравецький.

«Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», — зазначив у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів передчасною. За його словами, дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні бути зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях.

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26 січня у виданні Politico, покликаючись на власні джерела повідомили, що країни-ЄС обговорюють ймовірність постачання винищувачів в Україну, після рішення про передачу танків ЗСУ, проте деякі країни НАТО побоюються можливої ескалації.

Винищувач F-16 королівських військово-повітряних сил Данії AP

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Також представники військово-промислової корпорації «Локгід Мартін» повідомили в інтерв'ю виданню «Файненшл таймс», що готові наростити виробництво F-16, щоб задовольнити на них попит, коли країни розпочнуть передачу цих винищувачів Україні.

Винищувач F-16 © Esteban Felix / AP

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🔻27 січня прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава передасть Києву ще 60 модернізованих танків. 30 із цих 60 бойових машин — танки PT-91 Twardy.

🔻20 січня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна розгляне можливість передачі Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

🔻 20 січня на засіданні «Рамштайн» Володимир Зеленський закликав союзників скликати нову зустріч контактної групи, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.