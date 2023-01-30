Спорт поза політикою? МОК може допустити росіян та білорусів до Олімпіади

НЕОДНОЗНАЧНА ПОЗИЦІЯ

Олімпіада 2024 може бути відкрита для спортсменів із РФ та Білорусі — таке припущення висловили в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). Хоч допустити представників цих країн і пропонують у нейтральному статусі та за дотримання певних умов, заява МОК уже викликала хвилю обурення.

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Зараз проти Росії та Білорусі діє низка санкцій, що стосуються сфери спорту. Зокрема, на будь-яких міжнародних змаганнях заборонено демонструвати їхні прапори або іншу символіку. А офіційних представників влади цих держав не запрошують на жодні міжнародні зустрічі та змагання.

Тепер у Міжнародному олімпійському комітеті пропонують допустити до Олімпіади 2024 року тих атлетів із Росії та Білорусі, які дотримуються олімпійської хартії, тобто не підтримують війну в Україні, а також дотримуються правил Всесвітнього антидопінгового агентства. Окрім того, вони не можуть представляти ані свою країну, ані спортивну федерацію, йдеться у офіційній заяві на сайті МОК. Мовляв, спорт поза політикою.

«Уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у змаганнях, а які ні. Жоден спортсмен не повинен бути відсторонений від участі у змаганнях лише через свій паспорт», — йдеться у заяві МОК

І це після майже року вбивств та терору в Україні.

Володимир Зеленський © www.president.gov.ua

«Звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій. Заклик простий і справедливий — визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який, на жаль, хоче відкрити спорт для пропагандистського вливу держави-терориста. Якщо російські спортсмени з’являться в міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору. І це також лише питання часу, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну гнучкість Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, нібито світ згодний іти на поступки агресору», — так відреагував на позицію МОК Президент України Володимир Зеленський.

Винятків бути не може

У цьому переконаний міністр молоді і спорту України 2014-2019 років та керівник проекту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика» Ігор Жданов. За жахіття війни, які від 24 лютого 2022 року кояться на території України, на його думку, відповідальне не тільки керівництво РФ, а і її населення.

«Відповідальність за розв'язання агресивної війни Росії проти України має нести і російське суспільство, активна і переважна частина якого голосувала неодноразово на президентських виборах за пана Путіна. А зараз, згідно з соціологічними дослідженнями авторитетних російських фірм, 70-80% підтримують війну Росії проти України. Винна більша частина російської еліти, у тому числі спортивної, яка не просто підтримує путінську війну проти України. Вони є активними, як зараз модно казати, послами, які розповідають, що Росія захищає власні інтереси, що це українці збиралися напасти на Росію та інші нісенітниці, які звучать з ефірів російських пропагандистів», — наголошує Ігор Жданов.

Крім того, зазначає він, немає віри, що російські спортсмени дотримаються вимоги про нейтральність. Вони можуть погодитися на це публічно для проформи, щоб повернути собі олімпійські стадіони як ще один майданчик для пропаганди. Не можна виходити під російським прапором? Допоможе горезвісна російська «смєкалочка», як, наприклад, у випадку гімнаста Івана Куляка. Ще в перші дні повномасштабної війни він засвідчив свою прихильність до вбивств українців, начепивши на форму знак «Z» під час церемонії нагородження на Кубку світу в Досі.

Іван Куляк © фото скріншот YouTube

Як зауважує Ігор Жданов, дати ще комусь бодай найменшу можливість робити щось подібне — уже злочин.

«Я засуджую абсолютно оці, вибачте, виверти Томаса Баха. Я вважаю, що питання тут не в спорті, а питання в тих тисячах людських жертв, смертей, які принесла Росія на територію моєї рідної України. Не треба відбілювати вбивць спочатку через спорт, через культуру, через музику. А що потім? Ми будемо розповідати, які вони бідні? Ні, нехай несуть відповідальність за смерті, за звірства, які вони чинили в Бучі, в Ізюмі і в інших містах», — каже ексочільник Міністерства молоді та спорту України.

На його думку, білоруські спорстмени не мають бути винятком. Хоч армія Білорусі фізично не воює, її роль у цій війни очевидна.

«Уже забули про ті ракети балістичні "Іскандер", які летіли і летять із боку Білорусі? Так можна ж нагадати. Забули, звідки був напад 24 лютого на територію України? Із Білорусі Київ атакували колонами, а зараз літають МІГ-31 з аеродрому "Мачулищі" на території Білорусі і на наших діти, які ховаються в бомбосховищах. Тому Білорусь як країна, як держава на чолі з диктатором самопроголошеним президентом Лукашенком несе таку ж відповідальність, як і Росія за всі ці агресивні військові дії проти України», — підкреслює Жданов.

Причини позиції Баха

На думку Ігоря Жданова, глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах посів саме таку позицію з кількох причин, і жодна з них не пов'язана із любов'ю до спорту.

Томас Бах президент Міжнародного олімпійського комітету © AP / Bernd Wei'brod

«Перше — він хоче бути добреньким для всіх, показати, що він у таких собі "білих рукавичках"», — каже експерт.

Удавати, вважає Жданов, що на цих «білих рукавичках» не видно крові українців, його потужно мотивують.

«Друге — це потужне лобі Росії. І в спортивних організацій — там їх (росіян — ред.) дуже багато, і в міжнародних організаціях... Бах зустрічається з цими людьми. Вони розказують, яка Росія гарна, які невинні російські спортсмени і так далі. І третє — треба залучати кошти на всілякі спортивні змагання. А Газпром і Росія останнім часом виступала дуже потужним спонсором спортивних змагань», — каже ексочільник Міністерства молоді та спорту України.

Колективний бойкот

Просто заплющувати на ситуацію очі світова спільнота не має жодного права, вважає Ігор Жданов.

«Я думаю, що країни Європи повинні поставити питання руба: або буде бойкот Олімпіади, або російські спортсмени не будуть брати участь у майбутній Олімпіаді. Ми цінуємо кожну підтримку, особливо Латвії, яка дуже серйозно помагає Україні. Але я вважаю, що потрібно, щоб і Верховна Рада України відповідну заяву прийняла. І тут Президент України в нас же оголосив відповідний марафон. Нехай тут лишається парламент, нехай більш потужна звучить голос міністерства (Міністерства молоді та спорту — ред.)», — наголошує політичний діяч.

Латвія однією з перших засудила пропозицію Міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомили на сайті латвійського Сейму. На думку парламентарів, участь спортменів з РФ та Білорусі в Олімпіаді 2024 в Парижі суперечить цінностям, визначеним міжнародним спортивним світом і самим МОК, а відтак — неприйнятна.

«Дозвіл російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях — це завіса нейтралітету, що прикриває триваючу війну в Україні і підтримує злочини Росії», — йдеться в офіційному листі.

Якщо ж Міжнародний олімпійський комітет не дослухається ані до цього звернення, ані до всіх інших, в України не буде іншого вибору аніж відмовитися від участі у цих змаганнях, незважаючи на всю їх важливість, певен Жданов. Але в тому, що вона не залишиться без підтримки, також не сумніваться.

«Я думаю, що підтримують інші країни. У нас були такі речі, пов'язані з Олімпіадою 1980 в Москві, коли через вторгнення в Афганістан був оголошений бойкот і демократичні країни не приїхали до Москви, це був правильний крок. Але я думаю, якщо перед Бахом, перед Міжнародним олімпійським комітетом постане питання, що або не приїдуть десятки країн, або не приїде одна Росія, то я думаю, що рішення буде на стороні правди, добра і нашої країни», — резюмує міністр молоді і спорту України 2014-2019 років Ігор Жданов.