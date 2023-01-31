Вибухи на іранських заводах: хто за цим стоїть і чи вплине це на постачання озброєнь РФ

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Вибухи в Ірані: США та Ізраїль готуються до «найгіршого сценарію»

У ніч проти 29 січня на військовому об’єкті в Ірані пролунали гучні вибухи. Відповідальність за це досі ніхто не взяв. У Тегерані вважають, що за атакою стоїть Ізраїль, обіцяють жорстоку помсту. Про ймовірну причетність Ізраїлю пише й низка впливових американських видань. Мовляв, США та Ізраїль шукають нові способи стримувати ядерні та військові амбіції Тегерана.

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Тактика стримування

Після майже шести місяців атак «шахедів» по Україні власну пігулку на смак спробував і сам Іран. У ніч з суботи на неділю Ісфахан сколихнув потужний вибух. Влада Ірану повідомила, що сили протиповітряної оборони відбили атаку трьох невеликих квадрокоптерів, оснащених вибухівкою. Вони летіли на завод боєприпасів. Як пише видання «Волл стрит джорнал», поруч також розташований об’єкт Іранського центру космічних досліджень, проти якого США запровадили санкції. Там начебто працюють над іранською програмою з виготовлення балістичних ракет.

Large explosion rocks Iran’s Isfahan.



Iranian regime’s ammunition manufacturing plant was targeted by a possible UAV strike. pic.twitter.com/hTDwLcFJM9 — Clash Report (@clashreport) January 28, 2023

Офіційний Тегеран повідомив, що один із безпілотників ліквідований ППО, інші два вибухнули над складом. Пошкоджено дах приміщення. При цьому справжні наслідки вибуху влада країни може приховувати, припускає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов:

Іранці завжди брешуть. Ми пам'ятаємо боїнг, який вони збили, української авіакомпанії МАУ. Ми пам'ятаємо десятки, якщо не сотні інших прикладів. Вони постійно говорять неправду. У цьому випадку ця неправда пояснюється цілком раціональними міркуваннями: вони не хочуть давати дані для коригування на випадок, якщо ці удари повторюватимуться

За інцидентом в Ісфахані стоїть Моссад — головна розвідслужба Ізраїлю. Про таке з покликанням на власні джереда повідомляє «Нью-Йорк таймс». Ізраїльські високопосадовці офіційно удари не коментують, адже це багаторічна практика, пояснює експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілія Куса:

Усі розуміють у регіоні та у світі, судячи з публікацій у ЗМІ, що за цим стоїть Ізраїль. Це традиційна схема. Тобто Ізраїль не підтверджує нічого, але через медіа з покликанням на анонімні джерела одразу з'являється якась інформація про причетність Ізраїлю до тих чи інших інцидентів. І цей раз не став винятком

У ніч на 29 січня на військовому об’єкті в Ірані пролунали гучні вибухи © AFP, ESN / HENGAW

Це перший відомий широкому загалу удар по цілях в Ірані, відколи до влади в Ізраїлі прийшов ультраправий коаліційний уряд на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Ветеран ізраїльської політики, зокрема, відомий тим, що протягом останніх 10 років сакціонував серію гучних операцій в Ірані, нагадує Ілія Куса:

Нетаньягу, він один із головних прихильників саме силового вирішення іранського питання. І він лобіював ось такі дії багато років, у тому числі в США. Я би сказав, що його присутність у владі на спільну лінію, на загальну політику Ізраїлю на іранському напрямі фундаментально не впливає. Але при ньому Ізраїль частіше звертатиметься саме до силових методів впливу на Іран, ніж навпаки

За словами експерта, атаку в Ірані вихідними варто розцінювати як окрему операцію, і, ймовірно, не останню:

Точкові удари не вплинуть істотно на військові можливості Ірану. Тому, швидше за все, потрібна системна робота. І я думаю, що це те, на що робитиме ставку Ізраїль у зв'язці зі Сполученими Штатами, тобто намагатимуться помножити точкові удари по військових об'єктах Ірану та по проіранських формуваннях у сусідніх країнах, щоб спробувати послабити його можливості — стримувати його

На тлі багаторічного протистояння, пояснює Ілія Куса, Ізраїль вважає Іран своїм головним ворогом, якого треба нейтралізувати. А втім, остання атака дає Тель-Авіву низку переваг, зокрема, у боротьбі за регіональне лідерство:

Ізраїль — одна з країн, яка хоче бути включена до нової американської архітектури безпеки на Близькому Сході, яка зараз формується. Ядро цієї архітектури — це зв'язка Ізраїлю та аравійських монархій затоки, тобто Саудівська Аравія, Емірати тощо. І, ясна річ, у такій архітектурі Ірану місця немає. Ізраїль це цілком влаштовує, і вони хотіли б, щоби все так і залишилося

Ядерне питання

Техніки працюють над ядерним реактором поблизу Ерака, Іран, 23 грудня 2019 р. AP

Інцидент в Ісфахані стався на тлі підвищеної напруги між Іраном та Заходом, зокрема через переговори про відновлення ядерної угоди. За словами заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, діалог зайшов у глухий кут:

Адміністрація Байдена всіляко намагалася оживити переговорний процес, перезапустити. Іран мав отримати зняття або полегшення значної кількості санкцій, що для Ірану дуже важливо. Санкційний режим реально б'є по економіці й по рівню життя громадян цієї країни. Однак десь із рік тому, а особливо 9 місяців тому, стало зрозуміло, що перемови ні до чого не призводять

Як повідомляє «Волл стрит джорнал», Ізраїль наполягає, щоб Вашингтон посів твердішу позицію щодо Тегерана.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані після вибуху в Ісфахані заявив, що «такі дії не можуть вплинути на рішучість і намір наших експертів щодо мирного ядерного прогресу».

Американський слід і перспектива ескалації

Спільні військові навчання США та Ізраїлю U.S. Central Command Public Affa

Минулого тижня Ізраїль та США провели наймасштабніший спільний вишкіл за участю 7,5 тисяч військових. Відпрацювали навички виводити з ладу системи протиповітряної оборони противника й дозаправляти реактивні літаки. На думку Ілії Куси, це потрібно, щоби проробити варіанти обмежених військових ударів по іранських ядерних об'єктах:

Вони мають запит на план Б, тому що воно логічно, що якщо переговори, на які робив ставку Байден з моменту своєї інавгурації проваляться, постає питання, що робити. Який план Б має адміністрація? Особливо, якщо Іран, наприклад, проведе ядерні випробування. Треба ж якось реагувати. Тим більше, США вже багато років кажуть, що вони відреагують, тобто вони не зможуть нічого не робити

Минулого четверга, 26 січня, Ізраїль відвідав Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. За даними ізраїльських ЗМІ, порядок денний містив питання стримування Тегерана.

Держсекретар CША Ентоні Блінкен та Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на спільній пресконференції в Єрусалимі, 30 січня 2023 р. © via REUTERS / POOL

У понеділок, 30 січня, до Єрусалима прибув державний секретар Ентоні Блінкен. Він повідомив журналістам, що в питанні недопущення ядерного озброєння Ірану «всі варіанти залишаються на столі».

За словами Сергія Данилова, адміністрація Сполучених Штатів раніше щодо Ірану ніколи не артикулювала можливості застосування зброї. Це означає, що «США готові до ескалації конфронтації, хоча будуть усіляко її уникати»:

Можна очікувати локальних загострень, терактів проти мирних людей, громадян, зокрема проти громадян Ізраїлю чи представників інших національностей і країн. Знову ж таки, до активізації Хезболли, Хамасу і особливо ісламського джихаду, можливо, атаки по американських об'єктах на території іракського Курдистану, а також американських базах у північній і східній частинах Сирії

Вплив ситуації на Близькому Сході на війну в Україні

Достеменно не підтверджено, який саме об'єкт в Ісфахані став мішенню безпілотників. Але на околиці міста розташоване підприємство з виробництва дронів-камікадзе «Шахед-131» та «Шахед-136». Іран експортує їх до РФ, а потім вона застосовує цю зброю проти України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у твіттері написав, що після допомоги Кремлю Іран пережив «вибухову ніч».

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

🇺🇦 ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

МЗС Ірану цей твіт назвало «ворожим та провокаційним». А пізніше зовнішньополітичне відомство викликало до себе тимчасового повіреного у справах України в Тегерані. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на це повідомив, що Україні «не відома причина вибухів на іранських об'єктах».

Ситуативне партнерство

Інцидент в Ісфахані несе для Ірану низку загроз. Як стверджує Сергій Данилов, він може посилити внутнішню нестабільність.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та президент Росії Володимир Путін вітають один одного під час зустрічі в Тегерані, Іран, 19 липня 2022 р. AP

Остання атака, ймовірно, позначиться і на відносинах Ірану з Росією:

Уперше за всю історію Ірану з літа минулого року він виявився в сильній позиції стосовно Росії, і за ті «Шахеди» він вимагав нереально великі гроші готівкою. І в обмін вони також вимагають тих технологій і тих видів озброєння, які би Росія за інших обставин їм ніколи б не продала. Після цих атак позиції сторін знову вирівнюються

Своєю чергою, Ілія Куса певен, що партнерство Ірану та Росії — радше ситуативне:

Росія свою програму безпілотників нормально розвинути не змогла, і їм довелося шукати, у кого краще. Іран зумів налагодити виробництво дронів дешевих і легких, які можна швидко збирати. І для Росії це було дуже-дуже вигідно

Росія обійшла Китай за обсягом інвестицій в іранську економіку. Про це повідомив заступник міністра економіки та фінансів Ірану Алі Фекрі. На думку експерта з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ілії Куси, історія ірансько-російських відносин доводить, що реалізуються не всі підписані домовленості. У перспективі, якщо Росія продовжуватиме свою агресію проти України, двоє найбільших світових ізгоїв можуть перейти від ситуативного партнерства до залежності один від одного.