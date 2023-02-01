Коли слова мають значення: Київ готується до саміту Україна—ЄС

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Як далеко зрушила Україна на шляху до ЄС? Пів року тому Київ отримав від Євросоюзу «домашнє завдання», виконання якого оцінять на саміті цієї п'ятниці. Очікується, що європейські чиновники схвалять прогрес, але уникнуть «надто позитивних» заяв. Чому? Відповіді на це і ще низку запитань — у матеріалі RFI.

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Очікуючи на схвалення від ЄС

Україна готує нові реформи і очікує новин від Євросоюзу. Про це у вечірньому зверненні 31 січня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу, — сказав Президент України. — Прогресу, який, очевидно, є навіть попри повномасштабну війну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також сподівається на позитивну оцінку від ЄС. Про він це сказав на онлайн-брифінгу у вівторок.

Ми готуємося подати результати виконання всіх семи рекомендацій Єврокомісії, — зауважив міністр, — та очікуємо на позитивну оцінку наших зусиль з боку ЄС. Розраховуємо на значний прогрес у наближенні до внутрішнього ринку ЄС, взаємодії в енергетичній сфері та сфері відновлюваних газів

Головними питаннями порядку денного саміту Дмитро Кулеба назвав початок переговорів про вступ до ЄС, нові антиросійські санкції та притягнення росіян до відповідальності, а також обговорення формули миру, запропонованої торік президентом Зеленським.

Володимир Зеленський вручає державну нагороду президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Київ, 19 січня 2023 © AP / Efrem Lukatsky

На схвалення проведених в Україні реформ очікує і прем’єр Денис Шмигаль. На засіданні уряду у вівторок він також зазначив, що проведення саміту саме в Києві надсилає потужний сигнал «партнерам про те, що Європа вірить у перемогу України. Ворогам – про марність зусиль... зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію».

Ми хочемо сформувати, – сказав прем’єр-міністр, — детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях – від оцінки роботи, яку ми провели після набуття статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України у Європейський Союз

Раніше Денис Шмигаль сказав, що Україна планує приєднатися до ЄС упродовж наступних двох років.

«Домашнє завдання» від ЄС: майже 6 балів із 10

Україна виконала рекомендації Євросоюзу на 5,8 балів із 10 можливих. Про це йдеться в експертному дослідженні «Кандидат Check-3», результати якого 1 лютого оприлюднив аналітичний центр «Нова Європа». Саме поступ Києва у дотриманні європейських вимог — ключове питання п'ятничного саміту, пояснює аналітикиня центру Маріанна Фахурдінова. І вперше від надання Україні статусу кандидата це питання розглядають на найвищому рівні — на саміті.

Торік у червні Єврокомісія надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС разом із сімома рекомендаціями, виконання яких сприятиме подальшій інтеграції.

Акція на підтримку заявки України на вступ до ЄС. Брюссель, 23 червня 2022 © AP / Olivier Matthys

Найбільший прогрес, згідно з висновками аналітиків, Україна досягла в удосконаленні законодавства про медіа та нацменшини, а також у судовій реформі. Через майже рік бездіяльності відновила роботу Вища рада правосуддя (ВРП). Хоча для повного виконання умов у цій сфері слід призначити ще 6 членів ВРП та відібрати кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Менший поступ експерти відзначають у боротьбі з корупцією та відмиванням грошей.

Експертна оцінка виконання Україною 7 рекомендації ЄС © Центр "Нова Європа" / neweurope.org.ua

А ось найслабший прогрес Україна поки демонструє у реформуванні Конституційного Суду та боротьбі із впливом олігархів. У випадку з КСУ м’яч на боці української влади — треба увідповіднити з європейськими стандартами механізм відбору суддів. А от антиолігархічна реформа, зазначає Маріанна Фахурдінова, гальмує зараз через те, що Венеційська комісія досі не надала своїх рекомендацій. «Ми просто не розуміємо, які очікування від нас у європейців», — додає експертка.

5,8 — це орієнтовна оцінка. Але думаю, — зауважує Маріанна Фахурдінова, — що якісно оцінка Єврjкомісії була би приблизно на тому ж рівні. Тому що моніторинг проводили експерти незалежних аналітичних центрів. Вони зацікавлені не в тому, щоб виконати реформи якнайшвидше, а в тому, щоб зробити це якісно

Видання «Євроектів», покликаючись на джерела у владних колах ЄС, пише, що, ураховуючи війну, Україна виконала «левову частку роботи», щоб відповідати вимогам для подальшої інтеграції.

ЄС відзначає «значний прогрес щодо всіх семи критеріїв», — повірений у справах ЄС в Україні Ремі Дюфло © facebook / EUDelegationUkraine

Наприкінці грудня повірений у справах ЄС в Україні Ремі Дюфло сказав в ексклюзивному інтерв’ю для RFI, що навіть попри певні дискусійні питання ЄС відзначає «значний прогрес щодо всіх цих семи критеріїв».

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Суперечки навколо комюніке: європейці добирають слова

ЄС похвалить Київ за реформи та засудить Росію, утім члени Євросоюзу все ще по-різному ставляться до того, як швидко Україна має приєднатися до блоку. Про це пише «Євроектів», покликаючись на чернетку фінального комюніке саміту.

Польща - одна з країн, яка закликає пришвидшити процедуру вступу України до ЄС. На фото - прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький © AP / Olivier Matthys

За інформацією журналістів, які отримали доступ до документа, учасники заявлять, що бачать майбутнє України в Європейському Союзі. Водночас чотири європейські дипломати повідомили виданню, що впродовж кількох останніх тижнів члени ЄС сперечалися з приводу формулювань комюніке. Польща та країни Балтії виступали за те, щоб сигналізувати про можливість прискорення євроінтеграційного шляху для України. Тоді як низка західних країн закликали до більш стриманого тону фінального документа. Франція, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Данія та Бельгія воліли б уникнути надто «прогресивних» формулювань.

Франція - одна з країн, яка воліє до більш стриманих формулювань у комюніке саміту. На фото - президент Франції Еммануель Макрон © AP / Olivier Matthys

Тональність комюніке, пояснює аналітикиня центру «Нова Європа» Маріанна Фахурдінова, має значення, тому що потім ми могли б апелювати до цього документа. Якщо в ньому чітко зафіксують, що після імплементації всіх потрібних реформ ЄС відкриває переговори з Україною, то потім українська сторона зможе покликатися на ці заяви. Тож, припускає Маріанна Фахурдінова, країни Західної Європи не хочуть давати таких обіцянок.

За інформацією деяких ЗМІ, чернетку фінального комюніке підготували 31 січня. Маріанна Фахурдінова вважає, що остаточна версія заяви буде узгоджена саме під час саміту. Експертка припускає, що формулювання в ній будуть стриманішими. Хоча згадує, що, надаючи Україні статус кандидата, деякі країни Західної Європи до останнього не хотіли ухвалювати позитивне рішення.

У МЗС України закликали дочекатися саміту та заяв, які пролунають за його результатами.

А санкції?

Участь в п'ятничному саміті від ЄС мають взяти президент Європейської Ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн, а також голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Напередодні ж плануються консультації між українським Кабміном та європейськими комісарами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на зустрічі G7. Німеччина, 13 травня 2022 © AP / Kay Nietfeld

Крім оцінки євроінтеграційного поступу Києва, очікують також оголошення про вільний митний доступ для українського експорту та приєднання України до зони ЄС, вільної від мобільного роумінгу. Крім того, учасники мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння в галузі відновлюваних джерел енергії.

Раніше ЗМІ писали, що до саміту в Києві Євросоюз готував нові санкції проти РФ. Польське видання PAP, зокрема, повідомляло, що ЄС активізував підготовку 10-го пакету обмежень саме до лютневої зустрічі з керівництвом України. А втім, робота над санкціями триває. За інформацією журналістів Радіо Свобода, обмеження можуть узгодити в середині лютого, за іншими даними — до річниці повномасштабного російського вторгнення.

17 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що нові санкції будуть спрямовані передусім на те, щоб закрити лазівки для обходження попередніх обмежень. Крім того, розглядалася заборона на роботу більшості російських ЗМІ в ЄС та відключення інших російських банків від системи SWIFT.

Україна працює над тим, сказав на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, щоби 10-й санкційний пакет містив також санкції щодо ядерної, ракетної галузей та пропагандистів. Нині ж, на його думку, проєкт 10-го пакету недостатньо сильний. «Але ще є час для його посилення», — зауважив український міністр.