Навіть Шольц не переконав: країни Латинської Америки відмовилися передавати зброю Україні

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Із проханням передати Україні стару зброю російського виробництва в обмін на сучасні американські аналоги до країн Латинської Америки звернулися Сполучені Штати. Проте від Бразилії, Аргентини, Мексики, Чилі та Колумбії почули чітке й злагоджене «ні». Змінити ситуацію спробував Олаф Шольц, але і його вмовляння на лідерів латиноамериканських держав не подіяли.

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Стара техніка радянського та російського виробництва зараз є на озброєнні цілої низки латиноамериканських країн. До кількох із них, зокрема Колумбії, Бразилії, Аргентини та Чилі, Вашингтон звернувся, попросивши передати частину озброєння Україні в обмін на сучасні американські аналоги. Але в Латинській Америці цю пропозицію відкинули, пише Infodefensa.

«У нашій Конституції визначено мир як порядок на міжнародній арені. І навіть якби російська зброя стала брухтом у Колумбії, ми не здамо її, щоб вони вели Україну продовжувати війну», — заявив президент Колумбії Густаво Петро.

Переконати, що саме для завершення війни в Україні ця зброя і потрібна, спробував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час свого латиноамериканського турне він зустрівся із лідерами Бразилії, Аргентини та Чилі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Аргентини Альберто Фернандес © AP / Natacha Pisarenko

Президент Аргентини Альберто Фернандес на спільному із Шольцем брифінгу сказав, що «Аргентина та Латинська Америка не думають відправляти зброю ні до України, ні до іншої зони бойових дій».

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з канцлером Німеччини Олафом Шольцем © AP / Eraldo Peres

Його бразильський колега Луїз Інасіо Лула да Сілва хоч і засудив російську агресію проти України, але на прохання Шольца передати снаряди до старої версії танків «Леопард» відповів відмовою.

Президент Чилі Габріель Борич та канцлер Німеччини Олаф Шольц © AP / Matias Delacroix

Керманич Чилі Габріель Борич узагалі вдав, що ніякої війни між Росією та Україною немає, й не згадав про неї ані словом.

Паралельна інформаційна реальність

Політичний експерт та аналітик Стокгольмського центру вивчення Південної Європи Андреас Умланд вважає, що інформаційне поле країн Латинської Америки кардинально відрізняється від європейського. Адже воно, каже експерт, буквально просочене російською пропагандою.

«Там ось ці російські інтерпретації цієї війни популярніші, ніж у Європі чи Північній Америці. І там Росії вдалося показати цю війну як захист від американського імперіалізму, від експансії НАТО. Ось ці наративи, мабуть, у цих регіонах діють успішніше», — припускає німецький політолог.

Російські війська cповільнили наступ на Бахмут © REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Це вдається робити, адже Росія вміло розігрує карту колоніального минулого Латинської Америки та пов'язаних із цим ресентиментів до США. І таким чином досить успішно налаштовує ці країни проти колективного Заходу.

«Очевидно, тут грає роль те, що Латинська Америка відчуває як американський імперіалізм, тобто імперіалізм Вашингтона. І це відображається тепер у цій непрямій підтримці Росії цими ніби "антиамериканськими" країнами. Це, я думаю, помилкова оцінка, тому що саме колоніальна історія ось цих країн, вона мала би саме їх мотивувати підтримати Україну як постколоніальну країну. Але, на жаль, така інтерпретація поки що не поширена в цих країнах», — вважає Умланд.

На руку росіянам і низька інформаційна грамотність населення цього регіону, вважає виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони та заслужений журналіст України Андрій Шаповалов.

«Через низьку медіаграмотність населення регіону люди вразливі до дезінформації. Росія користується цим. Кремль через "RT en español" та "Sputnik" іспанською мовою поширює на весь регіон свої наративи про “військові злочини української армії”, про те, що “Україна хотіла напасти на РФ”, що нібито “Росія хоче відновити більш справедливий світовий порядок”», — пояснює Андрій Шаповалов.

Експерт зазначає, що значної популярності серед населення набули два наративи: НАТО веде війну з РФ та США фінансує війну з РФ.

Знищена техніка армії РФ на Михайлівській площі © Ігор Сьомко RFI

Але загальне ставлення в регіоні до російсько-української війни не є однорідним. Найбільший вплив, за словами Шаповалова, РФ має на Кубі, а також в Нікарагуа та Венесуелі.

«На іншому полюсі — Колумбія, найближчий союзник США в Латинській Америці, яка рішуче засудила військові дії Росії та підтримала міжнародні санкції. Десь між цими двома таборами, але ближче до позиції Колумбії, знаходяться Аргентина, Болівія, Бразилія, Мексика, які висловили нейтралітет у конфлікті та закликали до миру. Наприклад, президенти Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор та Колумбії Густаво Петро запропонували провести мирні переговори задля припинення конфлікту», — зазначає виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Вагомі економічні аргументи

Президент Аргентини Альберто Фернандес під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем також поділився своїм баченням того, як припинити війну. Звісно ж, у жодній з них не йшлося про те, щоб допомогти Україні відбити атаки агресора.

Країни Латинської Америки мають розвинуті економічні зв’язки з РФ, тому зберігати нейтралітет у цій війні — для них найлегший та найвигідніший варіант, вважає Андрій Шаповалов. За його словами, основний чинник тут — бідність на континенті.

Діти стоять у черзі у фавели Jardim Gramacho в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, під час доставки їжі © AP / Bruna Prado

«Варто зазначити, що найважливішим імпортом для багатьох країн Латинської Америки з Росії є добрива. Наприклад, на Бразилію, яка є найважливішим торговельним партнером Росії в Латинській Америці, припадає близько третини всієї торгівлі з регіоном. По-друге, не варто виключати політичний аспект. Бразилія є активним членом так званого блоку БРІКС, на який Кремль покладає великі надії. А Росія є не тільки незамінним джерелом добрив для величезної сільськогосподарської промисловості Бразилії, а також членом БРІКС», — пояснює Шаповалов.

Латинська Америка, Азія, Африка

Надалі ці й без того міцні економічні зв'язки розвиватимуться, причому РФ намагається обплутати своїми щупальцями не лише Латинську Америку, а ще й азійський та африканський регіони. І це, наголошує німецький політолог Андреас Умланд, становить для України величезну загрозу.

«Це напевно, найбільша проблема для України і для Заходу в тому, що ці країни стають альтернативними торговими партнерами для Росії. Тож Росія може частково компенсувати втрачених на Заході постачальників та ринки», — наголошує Умланд.

На практиці це означає, що санкції, запроваджені Європою та США проти Росії, частково втрачають свій вплив. І Росія повертає собі джерела для фінансування вбивчої військової машини.

Інформаційна зброя

РФ завжди намагалася і намагається використовувати інформацію як зброю. Найчастіше перекручуючи і спотворючи її, щоб отримати інформснаряди, які за калібром підходять до пропагандистських стволів. І, як виявилося, націлені вони були не тільки в середину самої Росії, а й на інші континенти.

«Необхідно максимально обмежити поширення російського впливу в країнах Латинської Америки, Африки та Азії. Зокрема, Центр (Центр протидії дезінформації при РНБО — ред.) активно займається протидією поширенню російської пропаганди, розширюючи співпрацю в цьому напрямку з партнерами з інших країн. Адже саме прокремлівська риторика готує ґрунт для подальшої економічної, культурної співпраці РФ з іншими країнами», — наголошує Андрій Шаповалов.

Крім того, впевнений він, Україна й сама має активізувати інформаційну політику як в Латинській Америці, так і в Азії та Африці. Так би мовити, збивати пропагандистські ракети РФ за допомогою ПВО правди.

«Нам потрібно досягнути, щоб медіа Латинської Америки цитували не проросійські пропагандистські матеріали, а брали інформацію з перевірених джерел. Звісно, стратегічну інформаційну роль мають виконувати посольства України в Латинській Америці. Вони мають вести інформаційну політику в соціальних мережах, поширюючи українські правдиві наративи. Також необхідно розвивати дипломатичні відносини із країнами регіону», — говорить Шаповалов.

Зокрема, вважає він, слід донести латиноамериканським лідерам, що мирні перемови, до яких вони закликають, можливі тільки після звільнення від РФ усіх окупованих українських територій.

«Росіяни активно просувають наратив про гостру необхідність у перемовах. Позиція РФ полягає в тому, що танки та винищувачі лише загострюють ситуацію, а не наближають Європу до миру. Цей наратив РФ проштовхує вустами своїх закордонних агентів впливу», — зазначає виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.