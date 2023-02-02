Президент Болгарії розпустив парламент та призначив дострокові парламентські вибори

Розпуск парламенту Болгарії

Президент Румен Радев також призначив тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які відбудуться 2 квітня, повідомляє The Associated Press.

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Це будуть вже п'яті парламентські вибори в Болгарії за останні два роки.

Радев також знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева очільником тимчасового Кабінету міністрів, поки новий парламент не обере членів чергового уряду.

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Президент вирішив розпустити парламент після того, як три партії не змогли домовитися про коаліцію та сформувати уряд після останніх дострокових виборів, які відбулися в жовтні.

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«Правоцентристська партія ГЕРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова отримала 67 місць, найбільше серед усіх партій, але не досягла більшості в 240-місному парламенті. Інші партії відмовилися від альянсу з ГЕРБ через "звинувачення в корупції та ймовірну неспроможність партії провести реформи, коли вона була при владі раніше"», — зазначили у AP.

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