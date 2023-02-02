Сербський адвокат судиться з ПВК «Вагнера» і посадовцями Сербії та РФ

ЕКСКЛЮЗИВ

Чедомір Стойкович подав позов проти осіб, які, на його думку, допомагають вербувати сербів на війну Росії проти України. Проте рекордно швидко розслідування припинили. Адвокат припускає, що це відбувається через вплив РФ.

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«Я хочу змусити свою державу виконувати її роботу. Це дуже складно, тому що Сербія перебуває в політичній окупації Путіна. Сербія не є вільною країною. Вона така ж вільна, як Білорусь», — каже Чедомір Стойкович, сербський адвокат та голова громадської організації «Жовтень».

Чедомір Стойкович, сербський адвокат. Жовтень, 2022 рік. © KTV televizija

Разом із колегами він вимагає, щоб уряд розслідував та зупинив діяльність російської ПВК «Вагнера» на території країни. Стойкович припускає, що сербських громадян вербують на війну проти України.

Адвокат подав звернення до Генеральної прокуратури Белграду.

«Ми отримали відповідь від прокурора. Він сказав, що не виникає ніяких сумнівів, що ПВК працює в Сербії і має зв’язки з екстремістською організацією. Ми знаємо, що хтось проінструктував прокурора відхилити наше звернення. Зрештою були припинені слідчі дії. До цього ніколи не було такого, щоб прокурор Сербії робив такий висновок тільки протягом чотирьох днів. Наприклад, коли хтось щось краде, ви чекаєте на рішення 60-90 днів», — розповідає Стойкович.

Відвідувачі у військовому камуфляжі розмовляють у «Центрі ПВК Вагнера», в Санкт-Петербурзі, Росія, 4 листопада 2022 р. AP

Зв’язок сербських екстремістів з ПВК «Вагнера» — один із аргументів, вважає адвокат, який може доводити вербування громадян. За його словами, цю співпрацю навіть не приховують.

Наприклад, лідер сербської ультраправої групи «Народний патруль» Дамням Кнежевич на початку грудня 2022 був у гостях у центрі ПВК «Вагнера» у Санкт-Петербурзі.

Уже за два тижні Кнежевич протестував на кордоні частково визнаного Косова.

Масові заворушення на кордоні частково визнаного Косова. 18 грудня, 2022 рік. © facebook.com/BalkanObserverforUkraine

«Ми знаємо, що ПВК "Вагнера" — це не просто парамілітарна (напіввійськова організація, що не входить до складу збройних сил — ред.) організація, а й парарозвідувальна, яка збирає інформацію. Те, що ми бачимо, свідчить, що вони проводять розвідувальні операції в Сербії і співпрацюють із керівниками сербських екстремістських організацій», — каже Стойкович.

Його звернення до прокуратури також ґрунтується на відео з інтернету, на яких серби воюють в Україні з боку Росії. За словами адвоката, під час вербування таких осіб у Сербії хтось має перевіряти здоров’я потенційних найманців, займатися їхньою координацією та переїздом до РФ.

Tužilaštvo Nenada Stefanovića Vulinovog čoveka, tvrdi da Rusi ne mobilišu Srbe i tvrdi da Wagner ne deluje u Srbiji. Istovremeno Wagner se hvali tim delovanjem.



Pojedini službenici tog tužilaštva biće u istoj zatvorskoj ćeliji sa članovima Wagnera iz Srbije.



Garantujem vam to! pic.twitter.com/eYqzxVNrQi — Advokat Čedomir Stojković 🇷🇸🇺🇦 (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 29, 2023

«Служба розвідки Сербії не працює належним чином, не виконує своєї роботи. Хтось повинен це зупинити. У Сербії секретні служби — професіонали. Вони знають, що відбувається, і повинні знати, хто вербує сербських громадян, хто є організатором. Але арештів не відбувається», — каже Стойкович.

Вступати до парамілітарних організацій у Сербії не заборонено, але це не стосується участі у війні в іншій державі.

Сербські найманці вже воювали на боці Росії проти України з 2014 році. Після оприлюднення цієї інформація у ЗМІ парламент вніс зміни в законодавство. Тепер подібні дії — кримінальний злочин.

«2014 року ми бачили, що люди, які воювали в Україні, мали бойовий досвід ще з 90-х років. Але зараз ситуація повністю змінилася. Зараз ми бачимо, що вік цих людей змінився. Це молоді люди, 20-30 років, які не мають досвіду війни на Балканах. Ми бачимо на відео, що їх не навчають на пілотів та не дають дороге обладнання, а тренують як піхоту», — каже Стойкович.

EU, USA i UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM U BEOGRADU: dok oni finansiraju odbranu 🇺🇦 Putin u sred Srbije regrutuje Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina za šefa BIA sa zadatkom da BIA ne smeta Putinovom regrutovanju u 🇷🇸

1/2⬇️ pic.twitter.com/SFn0Ke8owZ — Advokat Čedomir Stojković 🇷🇸🇺🇦 (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 14, 2023

Спираючись на відео у відкритих джерелах, адвокат припускає, що сербські громадяни служать не тільки у ПВК, а й у регулярній російській армії.

«Ми бачимо в інтернеті, як російська армія набирає сербів у Сербії, також документують це, документують проведення навчання в Росії. Ми вважаємо, що деякі громадяни Сербії увійшли до лав російської армії», — каже адвокат.

Він не знає точно, скільки сербів воює за Росію, припускає, що до 200 осіб.

«Якщо принаймні одна особа воює з боку Росії — це дуже серйозна справа. Не тільки з військового погляду. Факт того, що такі люди там є — це частина пропаганди і впливає на дипломатію. Проведення такої операції свідчить про те, що Путін показує світу, що він досі має контроль у балканських країнах. Таким чином він може шантажувати Європу. І це голова причина, чому Путін проводить таку операцію», — зазначає Стойкович.

16 січня міністр внутрішніх справ Сербії Мілош Вучевич заявив, що цивільні та військові спецслужби країни перевіряють інформацію про можливу участь сербів на боці Росії у війні проти України.

Стойкович вважає, що сербські та російські посадовці знають про ситуацію і допомагають ПВК «Вагнера».

Чоловік проходить повз зображення логотипу російської групи Вагнера і напис «Ні війні» на стіні в Белграді, Сербія, неділя, 15 січня 2023 року. AP - Darko Vojinovic

«Ця діяльність може координуватися тільки через посольство Росії в Белграді. Це велика організація, і ми знаємо, що кількість співробітників посольства не відповідає обсягу роботи, яка ведеться в нашій невеличкій країні. Я вважаю, що вони також проводять гібридну діяльність в Сербії, так само займаються пропагандою», — припускає Стойкович.

Раніше він уже мав справу, пов’язану з ПВК «Вагнера».

У січні учасники «Народного патруля» намалювали у Белграді графіті на честь російської приватної військової компанії. Стойкович разом із українськими правозахисними організаціями підготували скаргу.

Фреска із зображенням «вагнерівців» і написом «Група Вагнера — російські витязі», зафарбована на стіні в Белграді, Сербія, п’ятниця, 13 січня 2023 року. AP - Darko Vojinovic

«Коли йдеться про цей мурал, українці — постраждала сторона. Формально українці є національною меншиною в Сербії. Ще 100 років тому українці жили на території Сербії. І коли ми бачимо мурал, де вбивають українців, це те саме, що посеред Європи почати малювати якісь знаки Гітлера чи Аушвіца або малювати щось проти євреїв», — пояснює Стойкович.

Каже, такі малюнки як мова ворожнечі передбачають кримінальну відповідальність. Проте прокурор не побачив складу злочину, розслідування так і не провели.

«Ми знаємо, хто керівник Сербської державної агенції з безпеки (BIA — ред). Це людина Путіна. Він має дуже теплі відносини з Патрушевим (Микола Патрушев, секретар ради безпеки Росії, — ред). У цьому причина того, що відбувається. Ми вважаємо, що він зловживає своєю посадою», — каже адвокат.

Чедомір Стойкович називає свою роботу «боротьбою». На його думку, Сербія має піддаватися тиску ззовні для того, щоб змінити те, що відбувається.

Чедомір Стойкович в парламенті ЄС. 31 січня, 2023 рік. © Twitter/Advokat Čedomir Stojković

31 cічня він виступав в Європейському парламенті. Розповідав, зокрема, про діяльність ПВК «Вагнера».

«Європейський парламент підтримує Україну і значною мірою зацікавлений у тому, щоб припинити роботу ПВК "Вагнера" і їхні операції в Сербії. Але Європейський парламент залишається політичною організацією, тому не може проводити ніяких операцій. Проте може направляти звіти до Європейської комісії і проводити політичну роботу, щоб тиснути на Сербію і зупинити діяльність ПВК. І я впевнений, вони будуть це робити», — пояснює адвокат.

Надалі Стойкович планує звертатися до міжнародних організації — ООН та суду в Страсбурзі.