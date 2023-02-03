Пако Рабан: на 88 році з життя пішов з життя легендарний дизайнер

АВАНГАРДНИЙ КУТЮР’Є

Пако Рабан: на 88 році з життя пішла легенда світу моди

Замість тканин — метал і пластик, замість типових дизайнів — повна творча свобода. Пако Рабан ніколи не боявся експериментів, а його авангардне бачення надихало не одне покоління нині іменитих модельєрів. Смерть кутюр’є підтвердили представники іспанської компанії, якій нині належить модний дім Пако Рабан, заснований самим дизайнером у 60-х.

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Пако Рабан народився у Країні Басків в Іспанії 1934 року. Його матір працювала на Крістобаля Баленсіагу, отож у світ моди Пако поринув з ранніх літ. Тікаючи від режиму диктатора Франциско Франко, родина Рабана перебралася до Франції.

У 1973 році паризький кутюр'є Пако Рабан використав воскові манекени для презентації своєї колекції паперових суконь © AP / Bernard Ferret

Коли Пако було 17 — він переїхав до Парижа. Протягом 10 років вивчав архітектуру у Школі образотворчих мистецтв. Чіткість і точність ліній стали візитівкою хлопця, коли він паралельно співпрацював з найвідомішими французькими будинками мод. Для «Діор», «Дживанші» та «Баленсіаги» він створював ескізи ексклюзивних аксесуарів — сумочок, взуття та прикрас.

Кінетична мінісукня з пластикових трикутників Пако Рабана, Париж, Франція, 26 жовтня 1967 р. © AP / MICHEL LIPCHITZ

1966 року Пако Рабан заснував власний бізнес. Свою першу колекцію дизайнер описував як «сукні з сучасних матеріалів, які неможливо носити». Одяг складався з пластикових смужок, які трималися на металевих кільцях. Моделі красувалися у творіннях Пако босоніж в одному з елітних паризьких готелів.

Відтоді дизайнер з року в рік вражав вибагливих модниць на Паризькому тижні моди авангардними дизайнами.

Пако Рабан, французький дизайнер © STR New / File Photo

Наприкінці 60-х дизайнер почав співпрацювати з барселонською компанією «Пуч». Вони разом випустили перші парфуми під іменем дизайнера. Бізнес був настільки успішним, що партнери Рабана побудували у Франції окремий парфумерний завод.

1987 році «Пуч» повністю викупила будинок мод Пако Рабана. А 1999 дизайнер відійшов від справ.

Пако Рабан, французький дизайнер © STR New / File Photo

Президент підрозділу краси та моди барселонської компанії Хосе Мануель Альбеса згадує співпрацю з дизайнером:

Пако Рабанн зробив трансгресію магнетичною. Хто ще міг би змусити модних парижанок вимагати сукні з пластику та металу?

Поціновувачкою творінь Рабана зокрема була відома американська акторка Одрі Хепберн.

Дизайнер Пако Рабан смакує сукню своєї моделі, зроблену з шоколаду. Під кінець шоу матеріал почав танути від світла софітів © REUTERS / Charles Platiau

Видання «Ле Монд» відзначає, що саме сміливий вибір матеріалів, унікальний спосіб їхньої обробки, а також повна творча свобода — те, що відрізняли Рабана від інших дизайнерів. Його доробок продовжує надихати все нові покоління кутюр’є.